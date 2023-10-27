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Павел Мытка

В Минобороны РФ рассказали о подвиге белгородца, отличившегося в зоне СВО

27 октября 2023, 09:49
Фото: Министерство обороны РФ
Павел Мытка
Житель Ракитянского района, находясь в зоне боевых действий, вовремя заметил украинских военнослужащих, готовившихся атаковать российские позиции, и сообщил об этом старшему командиру. Своевременность сообщения помогла уничтожить технику и личный состав ВСУ.
Сюжет
СВО

Минобороны России рассказало о подвиге уроженца Ракитянского района в зоне СВО. Известно, что старший разведчик-дальномерщик гвардии младший сержант Павел Мытка был в составе взвода управления реактивной артиллерийской батареи. Они прикрывали батальон тактической группы мотострелкового соединения.

В момент, когда ракитянец вёл разведку в зоне ответственности их подразделения, он заметил скопление техники и личного состава ВСУ, готовившихся к атаке. Об этом Павел Мытка незамедлительно сообщил старшему командиру, предоставив все координаты. После этого российские военнослужащие сумели уничтожить цель артиллерийским ударом.

Благодаря хорошей работе ракитянца, были уничтожены три автомобиля, оснащённые крупнокалиберным стрелковым вооружением и автоматическими гранатомётами.

О подвиге белгородца в зоне СВО рассказали на всю Россию
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#Белгородская область#Ракитянский район#Белгород#Подвиг#СВО#Александра Склярова
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