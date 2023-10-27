В Минобороны РФ рассказали о подвиге белгородца, отличившегося в зоне СВО

В момент, когда ракитянец вёл разведку в зоне ответственности их подразделения, он заметил скопление техники и личного состава ВСУ, готовившихся к атаке. Об этом Павел Мытка незамедлительно сообщил старшему командиру, предоставив все координаты. После этого российские военнослужащие сумели уничтожить цель артиллерийским ударом.