В Минобороны РФ рассказали о подвиге белгородца, отличившегося в зоне СВО

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Минобороны России рассказало о подвиге уроженца Ракитянского района в зоне СВО. Известно, что старший разведчик-дальномерщик гвардии младший сержант Павел Мытка был в составе взвода управления реактивной артиллерийской батареи. Они прикрывали батальон тактической группы мотострелкового соединения.
В момент, когда ракитянец вёл разведку в зоне ответственности их подразделения, он заметил скопление техники и личного состава ВСУ, готовившихся к атаке. Об этом Павел Мытка незамедлительно сообщил старшему командиру, предоставив все координаты. После этого российские военнослужащие сумели уничтожить цель артиллерийским ударом.
Благодаря хорошей работе ракитянца, были уничтожены три автомобиля, оснащённые крупнокалиберным стрелковым вооружением и автоматическими гранатомётами.