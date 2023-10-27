В Белгородской области проверят качество воды в водоёмах

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Исполнителем выбрали Центр лабораторного анализа и технических исследований по Белгородской области. Его задачи: отобрать образцы вод и донных отложений водоёмов, провести химический анализ, по результатам составить базу данных загрязнённости водных объектов и внести предложения по улучшению экологического состояния.
Первый период работ проводили в течение месяца — с 10 мая по 9 июня, второй стартовал 10 августа и завершился вчера. Результаты пока неизвестны.
Напомним, недавно Роспотребнадзор проверил питьевую воду в системах централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Из 528 проб по области более 26% нарушили норму по химическому составу. Несоответствие санитарно-химическим требованиям выявили в 16 муниципалитетах региона.