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Published Сегодня, 10:25

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Updated Сегодня, 10:27

Водоём

В Белгородской области проверят качество воды в водоёмах

27 октября 2023, 10:25
Фото: 1MI
Водоём

В Белгородской области проверят качество воды в водоёмах

Министерство природопользования региона разместило на сайте госзакупок контракт на 451 тысячу рублей, по которому подрядчик должен будет провести обследование качества вод и донных отложений водных объектов.
Сюжет
Вода

Исполнителем выбрали Центр лабораторного анализа и технических исследований по Белгородской области. Его задачи: отобрать образцы вод и донных отложений водоёмов, провести химический анализ, по результатам составить базу данных загрязнённости водных объектов и внести предложения по улучшению экологического состояния.

Первый период работ проводили в течение месяца — с 10 мая по 9 июня, второй стартовал 10 августа и завершился вчера. Результаты пока неизвестны.

Напомним, недавно Роспотребнадзор проверил питьевую воду в системах централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Из 528 проб по области более 26% нарушили норму по химическому составу. Несоответствие санитарно-химическим требованиям выявили в 16 муниципалитетах региона.

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#Вода#Качество воды#Обследование#Белгород#Екатерина Никулина#Водоёмы#Донные отложения#Химический анализ#Экологическое состояние
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