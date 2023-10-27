В Белгородской области проверят качество воды в водоёмах

Исполнителем выбрали Центр лабораторного анализа и технических исследований по Белгородской области. Его задачи: отобрать образцы вод и донных отложений водоёмов, провести химический анализ, по результатам составить базу данных загрязнённости водных объектов и внести предложения по улучшению экологического состояния.