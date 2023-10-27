В Белгородской области не во все соцобъекты и учреждения образования дали тепло

По учреждениям образования теплоноситель подан на 956 объектов из 967. На данный момент не подключены 11 объектов. В некоторых случаях это связано с ремонтом учебных учреждений. Работы проходят в пяти школах в Прохоровском районе, в школах в Шебекинском, Валуйском горокругах, Ракитянском районе и в одном детском саду в Белгороде.