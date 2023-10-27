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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

В Белгородской области не во все соцобъекты и учреждения образования дали тепло

В Белгородской области не во все соцобъекты и учреждения образования дали тепло

27 октября 2023, 09:16
Фото: 1MI
Это связано с проведением ремонтных работ. Также ряд объектов находится в зоне введённого режима ЧС. Подробнее рассказал заместитель главы региона Сергей Довгалюк.

Как сообщил чиновник, отопительный сезон на объектах соцсферы во всех муниципалитетах региона начался с 6 по 11 октября. Из 447 объектов здравоохранения подключены 445. Это связано с проведением капремонта двух амбулаторий в Белгородском районе.

По учреждениям образования теплоноситель подан на 956 объектов из 967. На данный момент не подключены 11 объектов. В некоторых случаях это связано с ремонтом учебных учреждений. Работы проходят в пяти школах в Прохоровском районе, в школах в Шебекинском, Валуйском горокругах, Ракитянском районе и в одном детском саду в Белгороде.

Также отопление не дали в две школы в Шебекинском горокруге, которые находятся в зоне введённого режима ЧС.

Что касается жилищного фонда, теплоснабжение подали на 4829 МКД области, которые подключены к центральной системе отопления и горячего водоснабжения.

Довгалюк также рассказал, что продолжается работа по восстановлению котельной установки №5 в Шебекино, которая отапливает Центр культурного развития и бассейн.

Из-за нерабочей котельной в Шебекино отопления нет в доме культуры и бассейне
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#Белгородская область#Здравоохранение#Ремонтные работы#Тепло#Отопительный сезон#Белгород#Кристина Семенчук#Соцобъекты
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