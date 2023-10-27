В Белгородской области не во все соцобъекты и учреждения образования дали тепло

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Как сообщил чиновник, отопительный сезон на объектах соцсферы во всех муниципалитетах региона начался с 6 по 11 октября. Из 447 объектов здравоохранения подключены 445. Это связано с проведением капремонта двух амбулаторий в Белгородском районе.
По учреждениям образования теплоноситель подан на 956 объектов из 967. На данный момент не подключены 11 объектов. В некоторых случаях это связано с ремонтом учебных учреждений. Работы проходят в пяти школах в Прохоровском районе, в школах в Шебекинском, Валуйском горокругах, Ракитянском районе и в одном детском саду в Белгороде.
Также отопление не дали в две школы в Шебекинском горокруге, которые находятся в зоне введённого режима ЧС.
Что касается жилищного фонда, теплоснабжение подали на 4829 МКД области, которые подключены к центральной системе отопления и горячего водоснабжения.
Довгалюк также рассказал, что продолжается работа по восстановлению котельной установки №5 в Шебекино, которая отапливает Центр культурного развития и бассейн.