В Белгороде за 26 млн рублей отремонтируют детскую поликлинику

Капитальный ремонт проведут на всех четырёх этажах поликлиники на площади 10 905,8 кв. м. После выполнения демонтажных и ремонтных работ строители наладят в здании отопление и водоснабжение, проведут электромонтажные работы и установят пожарную сигнализацию.