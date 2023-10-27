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В Белгороде за 26 млн рублей отремонтируют детскую поликлинику

В Белгороде за 26 млн рублей отремонтируют детскую поликлинику

27 октября 2023, 09:58
Фото: 1MI
Исполнитель должен закончить строительно-монтажные работы в декабре 2023 года. Ремонтные работы будут проходить на всех четырёх этажах здания, говорится в документах.

На сайте госзакупок появилась заявка на капитальный ремонт детской поликлиники №4, размещённой по улице Щорса, 43 в Белгороде. Заказчик — управление капитального строительства Белгородской области — готов выделить на выполнение услуги 26 млн 083 тыс. 621 рубль.

Капитальный ремонт проведут на всех четырёх этажах поликлиники на площади 10 905,8 кв. м. После выполнения демонтажных и ремонтных работ строители наладят в здании отопление и водоснабжение, проведут электромонтажные работы и установят пожарную сигнализацию.

Исходя из документов, к капитальному ремонту рабочие должны приступить в ноябре этого года, и уже в декабре сдать объект. Заявки принимаются до 1 ноября.

Напомним, что на проспекте Богдана Хмельницкого, 135А расположится здание детской поликлиники №3. В настоящий момент на месте троллейбусного парка уже начали рыть котлован.

В Белгороде вырыли котлован для детской поликлиники
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#Ремонт#Капремонт#Капитальный#Белгород#Детская поликлиника#Александра Склярова
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