В Белгороде за 26 млн рублей отремонтируют детскую поликлинику

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
На сайте госзакупок появилась заявка на капитальный ремонт детской поликлиники №4, размещённой по улице Щорса, 43 в Белгороде. Заказчик — управление капитального строительства Белгородской области — готов выделить на выполнение услуги 26 млн 083 тыс. 621 рубль.
Капитальный ремонт проведут на всех четырёх этажах поликлиники на площади 10 905,8 кв. м. После выполнения демонтажных и ремонтных работ строители наладят в здании отопление и водоснабжение, проведут электромонтажные работы и установят пожарную сигнализацию.
Исходя из документов, к капитальному ремонту рабочие должны приступить в ноябре этого года, и уже в декабре сдать объект. Заявки принимаются до 1 ноября.
Напомним, что на проспекте Богдана Хмельницкого, 135А расположится здание детской поликлиники №3. В настоящий момент на месте троллейбусного парка уже начали рыть котлован.