В «Аэрофлот Техникс» появился цех по ремонту стоек шасси

Согласно руководству по эксплуатации Airbus A320, плановая детальная инспекция стоек шасси на таких воздушных лайнерах должна проводиться раз в 10 лет. Обратим внимание, что для шасси, выпущенных после 2016 года, такая инспекция проводится раз в 12 лет. Срок технической проверки может наступить и раньше, если количество летных циклов воздушного судна достигло двадцати тысяч.