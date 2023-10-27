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В «Аэрофлот Техникс» появился цех по ремонту стоек шасси

В «Аэрофлот Техникс» появился цех по ремонту стоек шасси

27 октября 2023, 10:58
Фото: ПАО "Аэрофлот"
Сертифицированный цех по ремонту стоек шасси для авиалайнеров семейства Airbus A32 начал работать на базе «Аэрофлот Техникс». Провайдер техобслуживания и ремонта самолетов успешно прошел аудит.

По итогам проверки компания получила одобрение Росавиации проводить данные работы в своих ангарных комплексах в аэропорту Шереметьево, сообщает издание rostovgazeta.ru

Аудит включал в себя проверку профессиональных навыков сотрудников, работы подразделений, внутренних нормативных документов, осмотрены производственные, складские и офисные помещения. В результате провайдер подтвердил соответствие требованиям регулятора.

Отметим, ранее провайдер выполнял замену передней и основных стоек шасси на самолётах семейства Airbus A320. Сейчас компания может осуществлять полный спектр работ по техническому обслуживанию, а также проводить капремонт воздушных судов этого типа.

Согласно руководству по эксплуатации Airbus A320, плановая детальная инспекция стоек шасси на таких воздушных лайнерах должна проводиться раз в 10 лет. Обратим внимание, что для шасси, выпущенных после 2016 года, такая инспекция проводится раз в 12 лет. Срок технической проверки может наступить и раньше, если количество летных циклов воздушного судна достигло двадцати тысяч.

«Аэрофлот» обладает крупнейшим в России авиапарком самолетов семейства Airbus A320. После выхода на производственные мощности новый цех будет полностью обеспечивать потребности авиакомпаний группы.

Отметим, что в 2023 году провайдер первым в России освоил технологию замены стоек шасси на воздушных судах типа Airbus A330 и Boeing 777. Теперь «Аэрофлот Техникс» работает над расширением допусков, чтобы ремонтировать стойки шасси и на других типах самолетов.

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