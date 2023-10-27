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Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Участникам белгородской самообороны должны выплатить долги по зарплате

Участникам белгородской самообороны должны выплатить долги по зарплате

27 октября 2023, 15:24
Фото: 1MI
На отсутствие зарплаты от лица членов самообороны Валуйского округа пожаловалась местная жительница. Она попросила губернатора разобраться в данной ситуации, но на её обращение ответил глава округа.

С жалобой к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница. В комментариях она рассказала, что членам Валуйского батальона самообороны, которые несут службу в приграничных сёлах, с 1 сентября не выплачивали денежные средства.

Обращение жительницы заметил глава Валуйского округа Алексей Дыбов. Он сообщил, что необходимая документация для осуществления выплат участникам самообороны уже подготовлена.

Позже на обращение жительницы ответил и глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что случилась техническая ошибка, но до конца следующей недели все дружинники должны получить все обещанные деньги.

Недавно стало известно, что в ряды самообороны вступили 73 работника предприятий холдинга «Агро-Белогорья».

В то же время одна из белгородок пожаловалась на то, что людей якобы заставляют вступать в ряды дружинников, угрожая увольнением. Но глава Корочанского района Николай Нестеров это опроверг.

Обращение белгородки и ответ на негоОбращение белгородки и ответ на него
Обращение белгородки и ответ на него
Фото: личная страница губернатора Вячеслава Гладкова
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#Белгородская область#Алексей дыбов#Оплата труда#Белгород#Валуйский горокруг#Самооборона#Александра Склярова
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