Участникам белгородской самообороны должны выплатить долги по зарплате

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
С жалобой к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница. В комментариях она рассказала, что членам Валуйского батальона самообороны, которые несут службу в приграничных сёлах, с 1 сентября не выплачивали денежные средства.
Обращение жительницы заметил глава Валуйского округа Алексей Дыбов. Он сообщил, что необходимая документация для осуществления выплат участникам самообороны уже подготовлена.
Позже на обращение жительницы ответил и глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что случилась техническая ошибка, но до конца следующей недели все дружинники должны получить все обещанные деньги.
Недавно стало известно, что в ряды самообороны вступили 73 работника предприятий холдинга «Агро-Белогорья».
В то же время одна из белгородок пожаловалась на то, что людей якобы заставляют вступать в ряды дружинников, угрожая увольнением. Но глава Корочанского района Николай Нестеров это опроверг.