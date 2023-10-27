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Терехин: В текущем году вырос спрос на доставку культурных ценностей по РФ

Терехин: В текущем году вырос спрос на доставку культурных ценностей по РФ

27 октября 2023, 17:59
Фото: 1MI
Со II квартала 2023 года новым трендом в российских грузоперевозках стала транспортировка наличных средств и культурных ценностей.

Об этом рассказал в беседе с журналистами начальник регионального управления специальной связи по Центральному региону (филиал ФГУП «Главный центр специальной связи») Владислав Терёхин.

По словам Терёхина, высокий спрос на подобные услуги отмечается не только в Центральном регионе, но и по всей стране. Об этом пишет 56orb.ru.

«Спецсвязь» закупает новую специализированную бронированную технику для удовлетворения спроса и обеспечения максимального уровня безопасности. Также заметно выросли запросы на перевозку культурных ценностей: например, 2 октября 2023 года «Спецсвязь» перевезла из музея Сочи в Тульский музей изобразительных искусств цикл произведений Ильи Глазунова «Поле Куликово», — сообщил он. — Стоит отметить, что для перевозки культурных ценностей требуется специализированный транспорт с возможностью поддержать любой температурный режим».

При этом Терёхин полагает, что тенденция может быть связана с ростом количества выставочных и музейных комплексов. Очень часто поступают предложения от коммерческих структур с просьбами обеспечить перевозку специфического оборудования. Не так давно компания перевозила особо опасный груз из Тюменской области на полуостров Камчатка. Общая протяженность маршрута составила 17 тыс. километров, а вес груза, предназначавшегося для нужд нефтегазодобывающей промышленности, — 600 килограммов. Сложность заключалась в том, что ввиду отсутствия прямого наземного автомобильного сообщения материка с полуостровом пришлось прибегнуть к использованию паромной переправы.

Терехин добавил, что в Центральном регионе «Спецсвязь» осуществляет доставку специальной корреспонденции и грузов, стандартных и экспресс-отправлений, а также коммерческие грузоперевозки. Кроме того, он рассказал о результатах работы компании в этом году. По его словам, за это время был расширен автопарк путем приобретения большегрузных транспортных средств и бронеавтомобилей, поэтому компания перевыполнила план продаж почти на 10%.

«Это повлияло на развитие перевозок денежной наличности и грузоперевозок в целом, а также на увеличение выручки по отношению к предыдущему году», — сказал он.

Глава филиала ФГУП «Главный центр специальной связи» также поделился планами на 2024 год. Так, по его словам, продолжится наращивание объемов грузоперевозок, развитие новых направлений деятельности в каждом субъекте Центрального региона, включая перевозку денежной наличности. Также предстоит работа по снижению операционных затрат и сохранению сложившегося коллектива.

#Общество
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