Терехин: В текущем году вырос спрос на доставку культурных ценностей по РФ

При этом Терёхин полагает, что тенденция может быть связана с ростом количества выставочных и музейных комплексов. Очень часто поступают предложения от коммерческих структур с просьбами обеспечить перевозку специфического оборудования. Не так давно компания перевозила особо опасный груз из Тюменской области на полуостров Камчатка. Общая протяженность маршрута составила 17 тыс. километров, а вес груза, предназначавшегося для нужд нефтегазодобывающей промышленности, — 600 килограммов. Сложность заключалась в том, что ввиду отсутствия прямого наземного автомобильного сообщения материка с полуостровом пришлось прибегнуть к использованию паромной переправы.