Терехин: В текущем году вырос спрос на доставку культурных ценностей по РФ

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Об этом рассказал в беседе с журналистами начальник регионального управления специальной связи по Центральному региону (филиал ФГУП «Главный центр специальной связи») Владислав Терёхин.
По словам Терёхина, высокий спрос на подобные услуги отмечается не только в Центральном регионе, но и по всей стране. Об этом пишет 56orb.ru.
«Спецсвязь» закупает новую специализированную бронированную технику для удовлетворения спроса и обеспечения максимального уровня безопасности. Также заметно выросли запросы на перевозку культурных ценностей: например, 2 октября 2023 года «Спецсвязь» перевезла из музея Сочи в Тульский музей изобразительных искусств цикл произведений Ильи Глазунова «Поле Куликово», — сообщил он. — Стоит отметить, что для перевозки культурных ценностей требуется специализированный транспорт с возможностью поддержать любой температурный режим».
При этом Терёхин полагает, что тенденция может быть связана с ростом количества выставочных и музейных комплексов. Очень часто поступают предложения от коммерческих структур с просьбами обеспечить перевозку специфического оборудования. Не так давно компания перевозила особо опасный груз из Тюменской области на полуостров Камчатка. Общая протяженность маршрута составила 17 тыс. километров, а вес груза, предназначавшегося для нужд нефтегазодобывающей промышленности, — 600 килограммов. Сложность заключалась в том, что ввиду отсутствия прямого наземного автомобильного сообщения материка с полуостровом пришлось прибегнуть к использованию паромной переправы.
Терехин добавил, что в Центральном регионе «Спецсвязь» осуществляет доставку специальной корреспонденции и грузов, стандартных и экспресс-отправлений, а также коммерческие грузоперевозки. Кроме того, он рассказал о результатах работы компании в этом году. По его словам, за это время был расширен автопарк путем приобретения большегрузных транспортных средств и бронеавтомобилей, поэтому компания перевыполнила план продаж почти на 10%.
«Это повлияло на развитие перевозок денежной наличности и грузоперевозок в целом, а также на увеличение выручки по отношению к предыдущему году», — сказал он.
Глава филиала ФГУП «Главный центр специальной связи» также поделился планами на 2024 год. Так, по его словам, продолжится наращивание объемов грузоперевозок, развитие новых направлений деятельности в каждом субъекте Центрального региона, включая перевозку денежной наличности. Также предстоит работа по снижению операционных затрат и сохранению сложившегося коллектива.