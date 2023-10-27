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суд

Суд между Яковлевским ГОКом и воронежской компанией закончился мировым соглашением

27 октября 2023, 11:18
Фото: 1MI
суд
В конце мая УК «Рудгормаш» обратилась в арбитражный суд с иском к Яковлевскому горно-обогатительному комбинату общей суммой почти 20 млн рублей. А вчера производство по делу прекратили, так как стороны заключили мировое соглашение.

Воронежская УК «Рудгормаш», занимающаяся производством машин специального назначения, подавала иск на Яковлевский ГОК, требуя взыскать задолженность в размере 15,4 млн рублей, неустойку более полутора миллионов и проценты «за пользование чужими денежными средствами» — более 2,7 млн. Суммарно с ГОКа хотели взыскать более 19,6 млн рублей. Что конкретно произошло — в материалах дела не указывается.

15 августа суд разбирательство отложил, предлагая сторонам рассмотреть возможность урегулирования спора путём заключения мирового соглашения. А 23 октября истец и ответчик обратились с заявлениями об утверждении мирного соглашения.

Отметим, что УК «Рудгормаш» сейчас находится в процессе оформления банкротства. Воронежская компания выступает ответчиком по 325 арбитражным делам на общую сумму более 1,74 млрд рублей. Выручка компании за 2022 год упала на 72% по отношению к 2021-му.

Недавно иск на Яковлевский ГОК подала компания «Гарант плюс». Компания просит взыскать задолженность по договору подряда на сумму 2,9 млн рублей.

Суд принял иск к Яковлевскому ГОКу на 2,9 млн рублей
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#Белгородская область#Задолженность#Эксклюзив#Неустойка#Белгород#Яковлевский ГОК#Екатерина Никулина#Мирное соглашение#Белгородский бизнес#УК Рудгормаш#Урегулирование спора
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