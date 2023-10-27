Суд между Яковлевским ГОКом и воронежской компанией закончился мировым соглашением

Воронежская УК «Рудгормаш», занимающаяся производством машин специального назначения, подавала иск на Яковлевский ГОК, требуя взыскать задолженность в размере 15,4 млн рублей, неустойку более полутора миллионов и проценты «за пользование чужими денежными средствами» — более 2,7 млн. Суммарно с ГОКа хотели взыскать более 19,6 млн рублей. Что конкретно произошло — в материалах дела не указывается.