Суд между Яковлевским ГОКом и воронежской компанией закончился мировым соглашением

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Воронежская УК «Рудгормаш», занимающаяся производством машин специального назначения, подавала иск на Яковлевский ГОК, требуя взыскать задолженность в размере 15,4 млн рублей, неустойку более полутора миллионов и проценты «за пользование чужими денежными средствами» — более 2,7 млн. Суммарно с ГОКа хотели взыскать более 19,6 млн рублей. Что конкретно произошло — в материалах дела не указывается.
15 августа суд разбирательство отложил, предлагая сторонам рассмотреть возможность урегулирования спора путём заключения мирового соглашения. А 23 октября истец и ответчик обратились с заявлениями об утверждении мирного соглашения.
Отметим, что УК «Рудгормаш» сейчас находится в процессе оформления банкротства. Воронежская компания выступает ответчиком по 325 арбитражным делам на общую сумму более 1,74 млрд рублей. Выручка компании за 2022 год упала на 72% по отношению к 2021-му.
Недавно иск на Яковлевский ГОК подала компания «Гарант плюс». Компания просит взыскать задолженность по договору подряда на сумму 2,9 млн рублей.