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Стали известны некоторые подробности проведения XX Премии Рунета

Стали известны некоторые подробности проведения XX Премии Рунета

27 октября 2023, 19:45
Фото: РАЭК
Детали проведения XX Премии Рунета в ходе пресс-конференции в ТАСС обсудили организаторы и партнеры этой наиболее престижной отраслевой награды.

Учредитель Конкурса — РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АНО «Цифровая экономика» и Координационного центра доменов .RU/.РФ. Об этом пишет properm.ru.

На премию номинируются компании или организации, внесшие значительный вклад в развитие интернет-отрасли в РФ в 2022–2023 годах.

По словам директора РАЭК Сергея Гребенникова, подать заявки на соискание престижной награды Рунета можно на официальном сайте мероприятия до 28 ноября.

«Премия Рунета будет вручена уже в юбилейный, 20 раз! За годы жизни проекта мы стали свидетелями сумасшедшей трансформации Рунета. Каждый год нам приятно видеть эмоции представителей компаний, которые поднимаются на сцену за так называемым в народе интернет-оскаром — RU-статуэткой. Здорово вместе с ключевыми представителями цифрового контура России определять наше цифровое будущее, полное здоровой конкуренции», — сказал Гребенников.

В 2023 году претенденты на награду могут подать заявки в 6 основных номинациях. Среди них «Государство и общество», «Экономика и бизнес», «Здоровье и отдых», «Наука, технологии и инновации», «Образование и кадры», «СМИ и массовые коммуникации».

Кроме того, оргкомитет учредил специальные номинации: «Подкасты и цифровой контент», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Культурные проекты в Сети», «Цифровая экономика», «Социальные и благотворительные проекты», «Детский Рунет», «Информационная безопасность», «За вклад в развитие национальных доменов».

На платформе премии пройдет народное голосование. Пользователи выберут блогера года — самого влиятельного деятеля Рунета, который внес наиболее значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет. Заявить любимого блогера можно с 27 октября.

Ключевым нововведением 2023 года станет специальная награда. Ее организаторы премии вручат топ-10 персон Рунета и топ-10 организаций, которые, по их мнению, внесли существенный вклад в развитие интернет-индустрии в России за последние 20 лет.

Медиахолдинг 1MI выступит информационным партнером Премии Рунета.

#Общество
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