Стали известны некоторые подробности проведения XX Премии Рунета

«Премия Рунета будет вручена уже в юбилейный, 20 раз! За годы жизни проекта мы стали свидетелями сумасшедшей трансформации Рунета. Каждый год нам приятно видеть эмоции представителей компаний, которые поднимаются на сцену за так называемым в народе интернет-оскаром — RU-статуэткой. Здорово вместе с ключевыми представителями цифрового контура России определять наше цифровое будущее, полное здоровой конкуренции», — сказал Гребенников.