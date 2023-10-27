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Следком не стал возбуждать дело после жалобы белгородки на избиение полицейским

Состава не было: чем закончилась проверка жалобы белгородки на избиение полицейским

27 октября 2023, 10:31
Фото: 1MI

Следком не стал возбуждать дело после жалобы белгородки на избиение полицейским

Весной этого года в редакцию Бел.Ру обратилась индивидуальный предприниматель Ирина Локтеева. Женщина сообщила, что 7 апреля участковый сломал ей нос, и приложила справку врача. Тогда СУ СКР по Белгородской области начало проверку: нам стало известно о её результатах.

В Следственном комитете в ответ на официальный запрос Бел.Ру рассказали, что после жалобы белгородки Ирины Локтеевой провели процессуальную проверку. Закончилась она 2 августа: в тот день следователь по Белгородскому району решил не возбуждать уголовное дело по статьям 127 (незаконное лишение свободы), 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ.

Причина — отсутствие в действиях сотрудников полиции состава этих преступлений. С тех пор решение об отказе возбуждать уголовное дело не отменялось.

Ранее Локтеева обратилась в редакцию и называла имя участкового, якобы сломавшего ей нос, — Александр Кочкин. В начале года журналист Бел.Ру дозвонился до полицейского, но тот отказался обсуждать ситуацию по телефону, перенаправив к начальству.

Отметим, что до этой истории обратившаяся в редакцию белгородка Ирина Локтеева пыталась отсудить у администрации Белгородского района 10 млн рублей, в том числе и из-за якобы распространения чиновниками сведений, порочащих её честь, достоинство и деловую репутацию. Суд на сторону женщины не встал.

«Мне сломали нос». Белгородка-предприниматель рассказала о конфликте с участковым
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