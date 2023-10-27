Состава не было: чем закончилась проверка жалобы белгородки на избиение полицейским

В Следственном комитете в ответ на официальный запрос Бел.Ру рассказали, что после жалобы белгородки Ирины Локтеевой провели процессуальную проверку. Закончилась она 2 августа: в тот день следователь по Белгородскому району решил не возбуждать уголовное дело по статьям 127 (незаконное лишение свободы), 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ.