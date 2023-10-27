Сокровищница для туристов: чем богат Ворошиловский район Волгограда

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Ворошиловский граничит сразу с тремя районами города: Дзержинским, Центральным и Советским. По размерам он занимает второе место с конца — его площадь всего 27,8 кв. км. В Ворошиловском расположено множество социально-бытовых, образовательных, культурных и развлекательных заведений, что делает его самым комфортным после Центрального районом для проживания.
История возникновения района корнями уходит в 1727 год. Тогда, после мощного пожара в Царицыне, погорельцам выделили землю за рекой Царицей. Участок стал быстро застраиваться домами. Новое место прозвали Дар-горой, потому что землю предоставили безвозмездно и навсегда.
В начале 19 века освоение территории продолжилось. В 1820 г. император Александр I утвердил генеральный план Царицына, включавший создание улиц в его зацарицынской части. К этому делу были привлечены талантливые зодчие и архитекторы, что обеспечило району дальнейшее процветание.
В XIX веке на территории нынешнего Ворошиловского района находился лесопильный завод и поселок имени Минина. В 1920-е годы их присоединили к Сталинграду, а в 1935 году новообразованный район получил свое нынешнее название — Ворошиловский.
Сейчас здесь проживает 80 тысяч человек. Район активно развивается, появляются новые места для отдыха, занятий спортом, прогулок. Прежде сокрытые в глубине дворов царицынские постройки понемногу выводят на передний план, что привлекает туристов.
Ворошиловский район Волгограда — настоящая сокровищница для ценителей дореволюционной архитектуры. Несмотря на страшные последствия Сталинградской битвы и массовый снос разрушенного жилья в послевоенные годы, до наших дней дошло около 50 зданий конца XIX — начала XX вв. Это даже больше, чем в центральной части города.
Самые знаковые памятники царицынской эпохи — женская гимназия (ныне Казачий театр) на Рабоче-Крестьянской, Синагога на улице Балахнинской, пожарная каланча на Баррикадной. Здесь сохранились даже фрагменты царицынских улиц вроде Пугачевской и Академической.
Отдельно стоит упомянуть Храм Казанской иконы Божией Матери на улице Липецкой, 10. Это один из красивейших православных храмов города.
Его возвели в 1899 году в псевдорусском стиле. После почти трех десятков лет гонений на Церковь и 200 дней Сталинградской битвы здание утратило свой прежний облик. Восстановлением Казанского храма занялись в 1990-е годы, и спустя десятилетие он приобрел свой нынешний вид.
Немало в Ворошиловском памятников советской довоенной архитектуры. Яркими образцами редкого для Волгограда стиля постконструктивизм являются дом Грузчиков и дом Коммунальщиков на ул. Рабоче-Крестьянской. Оба были построены к 1940-му году и дошли до наших дней с минимальными изменениями.
Население Сталинграда неуклонно росло, и в 1930-е годы в городе произошел настоящий «строительный бум». Многие предприятия принялись возводить дома для своих работников. В последующем серию таких жилых построек назовут «домами специалистов».
Дом Грузчиков строили для рабочих речпорта. А вот в доме коммунальщиков проживали специалисты Сталинградского консервного завода, по чьему заказу он и был возведен.
Еще один символ героического прошлого города — знаменитый Волгоградский элеватор. В начале 40-х годов он был самым высоким сооружением в городе. В ходе Сталинградской битвы здесь шли ожесточенные бои между советскими и немецкими войсками за возможность занять господствующую высоту.
Сегодня к этому месту съезжаются туристы со всей России, чтобы отдать дань уважения защитникам Родины.
Ворошиловский район уступает центру в количестве музеев, но и здесь есть что посетить. В пойме реки Царицы, на границе двух районов, расположен интерактивный музей «Россия. Моя история». Это самый крупный экспозиционный комплекс в стране: аналогичные исторические парки расположены еще в 25 городах России.
Экспозиция музея полностью мультимедийная. Посетители узнают о событиях прошлого через взаимодействие с сенсорными столами и экранами, а также просмотр информационных роликов, цифровых карт и фотографий. Помимо постоянной экспозиции в музее часто проходят выставки, в том числе посвященные истории Волгограда.
На территории Института архитектуры и строительства ВолгГТУ по ул. Академической, 1 расположен на первый взгляд неприметный Музей архитектуры. Большинство туристов и даже местных жителей о нем ничего не слышали. Между тем этот музей однозначно достоин посещения.
Экспозиция расскажет о трех эпохах в архитектуре города — Царицына, Сталинграда и Волгограда. Музей располагается в старинных сводчатых помещениях особняка купца Шлыкова, что способствует погружению в атмосферу прошлого.
Среди экспонатов — уникальные фотографии города, макеты утраченных зданий и неосуществленных проектов, подлинные предметы быта и городского ландшафта. Здесь можно увидеть канализационные царицынские люки, колокола Крестовоздвиженского храма, кирпичи собора Александра Невского и многое другое.
Почувствовать дух военного времени можно спустившись в настоящее Сталинградское убежище на ул. Ким, 5. В стенах музея посетителям расскажут об устройстве бункера, героизме защитников Сталинграда и тяготах войны.
В «Бункере Сталинграда» собраны экспонаты времен Великой Отечественной войны, воспроизведена обстановка послевоенного быта сталинградцев. Экскурсия проходит в интерактивном формате: многие предметы разрешено трогать, посетители могут спуститься в подземный ход или закачать воздух в помещение при помощи ручной системы вентиляции.
Ворошиловский район обязательно стоит посетить всем тем, кому недостаточно поверхностных знаний о Волгограде. На небольшой территории расположено немало достопримечательностей, некоторые из которых по своей значимости не уступают памятникам исторического центра города.
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023».