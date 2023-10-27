Сокровищница для туристов: чем богат Ворошиловский район Волгограда

Ворошиловский район уступает центру в количестве музеев, но и здесь есть что посетить. В пойме реки Царицы, на границе двух районов, расположен интерактивный музей «Россия. Моя история». Это самый крупный экспозиционный комплекс в стране: аналогичные исторические парки расположены еще в 25 городах России.