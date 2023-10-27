Роспотребнадзор подал иск в арбитраж на белгородский университет кооперации

По данным сервиса «Спарк», за 2022 год по чистой прибыли университет ушёл в минус более чем на 14 миллионов рублей. Напомним, в середине прошлого года в БУКЭП покинул пост ректор Виталий Теплов, который был у руля более 11 лет, он согласился продолжить работать в университете в качестве президента учебного заведения. А его место заняла ранее первый проректор Елена Исаенко.