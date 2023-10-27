Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Суд

Роспотребнадзор подал иск в арбитраж на белгородский университет кооперации

27 октября 2023, 13:10
Фото: 1MI
Суд
На сайте Арбитражного суда Белгородской области появилась информация об исковом заявлении от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в сторону одного из белгородских университетов.

Из-за чего конкретно Роспотребнадзор хочет судиться с Белгородским университетом кооперации, экономики и права — пока неизвестно. На сайте суда указано, что вуз хотят привлечь к административной ответственности.

По данным сервиса «Спарк», за 2022 год по чистой прибыли университет ушёл в минус более чем на 14 миллионов рублей. Напомним, в середине прошлого года в БУКЭП покинул пост ректор Виталий Теплов, который был у руля более 11 лет, он согласился продолжить работать в университете в качестве президента учебного заведения. А его место заняла ранее первый проректор Елена Исаенко.

Читайте также:
Время прошло, но осадочек остался: чем кончилась история с фекальным озером ДРЭП ДСКЖалобы и СМИ помогли: проблемный детский сад в Белгороде проверятДунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных
#Роспотребнадзор#Административная ответственность#Эксклюзив#Букэп#Белгород#Екатерина Никулина#Виталий теплов#Белгородский бизнес#Елена Исаенко
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 13:47
«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды
Сегодня, 15:00
Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных
Сегодня, 11:20
В небе над Белгородом было громко
Сегодня, 14:27
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
Сегодня, 06:46
«Другая деятельность» ВС РФ: громкий взрыв над Белгородом не связан с работой ПВО
Сегодня, 14:40