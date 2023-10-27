Прокуратура Белгородского района пошла в суд на Белоблводоканал

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
ГУП «Белоблводоканал» в судебном порядке заставили отремонтировать очистные сооружения. Соответствующий иск в суд подала прокуратура Белгородского района.
Надзорное ведомство обратилось в суд и потребовало обязать водоканал привести в технически исправное состояние очистные. Иск правоохранители подали по итогам проверки, во время которой установили факт ненадлежащего состояния локальных очистных сооружений.
В адрес предприятия направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, которые касаются сброса сточных вод из канализационного коллектора на рельеф местности. Суд с мнением правоохранительных органов согласился и обязал водоканал провести необходимые ремонтные работы.
Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.