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Белгородский водоканал через суд заставили ремонтировать очистные сооружения

Прокуратура Белгородского района пошла в суд на Белоблводоканал

27 октября 2023, 07:14
Фото: 1MI

Белгородский водоканал через суд заставили ремонтировать очистные сооружения

ГУП «Белоблводоканал» получил предостережение от надзорного ведомства из-за проблем с очистными. Предприятие обязали отремонтировать их в судебном порядке, сообщили в пресс-службе Свердловского райсуда.
Сюжет
Суд

ГУП «Белоблводоканал» в судебном порядке заставили отремонтировать очистные сооружения. Соответствующий иск в суд подала прокуратура Белгородского района.

Надзорное ведомство обратилось в суд и потребовало обязать водоканал привести в технически исправное состояние очистные. Иск правоохранители подали по итогам проверки, во время которой установили факт ненадлежащего состояния локальных очистных сооружений.

В адрес предприятия направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, которые касаются сброса сточных вод из канализационного коллектора на рельеф местности. Суд с мнением правоохранительных органов согласился и обязал водоканал провести необходимые ремонтные работы.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

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#Белгородская область#Белгородский район#Суд#Водоканал#Очистные сооружения#Белгород#Наталья Корявых#Белгородская прокуратура
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