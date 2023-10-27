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Подрядчики восстанавливали жильё в белгородском приграничье вместо капремонта МКД

Подрядчики восстанавливали жильё в белгородском приграничье вместо капремонта МКД

27 октября 2023, 08:58
Фото: 1MI
Работы по восстановлению жилья в приграничье проводили летом. Из-за этого затягиваются сроки по сдаче многоквартирных домов после капремонта. Подробнее рассказал заместитель губернатора Белгородской области Сергей Довгалюк.

По данным чиновника, в этом году капремонт ведётся на 214 МКД. Из этого количества в 205 домах работы проходят по основной программе текущего года. Ещё обновляют девять многоквартирных домов, которые ранее имели статус общежитий. На сегодняшний день полностью работы завершены на 98 объектах. На 85 готовность составляет 75-80%. Оставшиеся дома, как выразился чиновник, находятся «в более плачевном состоянии по выполнению работ».

У нас очень низкая касса — 41%. Это связано с действующим законодательством по проведению конкурсных процедур. Ни для кого не секрет, что, к сожалению, на данные объекты выходят подрядные организации, которые не имеют ни квалификации, ни опыта, без укомплектованного профессионального штата и оборотных средств. Это и приводит к затягиванию данного вида работ.
Сергей Довгалюк

Чиновник добавил, что также можно сделать небольшую погрешность на оперативную обстановку и событий июня-июля текущего года.

Мы отзывали подрядные организации почти на полтора-два месяца для помощи в восстановлении приграничных районов. На сегодняшний день работы везде ведутся. Есть только один объект в области, где с подрядчиком расторгли договор. Сейчас возвращается аванс. Новый подрядчик уже нашёлся.
Сергей Довгалюк

Завершить капремонт домов должны до конца текущего года.

Белгородцы после капремонта дома остались без отопления
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#Белгородская область#Капремонт#Жилье#Подрядчики#Белгород#Кристина Семенчук
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