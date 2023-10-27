Подрядчики восстанавливали жильё в белгородском приграничье вместо капремонта МКД

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
По данным чиновника, в этом году капремонт ведётся на 214 МКД. Из этого количества в 205 домах работы проходят по основной программе текущего года. Ещё обновляют девять многоквартирных домов, которые ранее имели статус общежитий. На сегодняшний день полностью работы завершены на 98 объектах. На 85 готовность составляет 75-80%. Оставшиеся дома, как выразился чиновник, находятся «в более плачевном состоянии по выполнению работ».
У нас очень низкая касса — 41%. Это связано с действующим законодательством по проведению конкурсных процедур. Ни для кого не секрет, что, к сожалению, на данные объекты выходят подрядные организации, которые не имеют ни квалификации, ни опыта, без укомплектованного профессионального штата и оборотных средств. Это и приводит к затягиванию данного вида работ.
Сергей Довгалюк
Чиновник добавил, что также можно сделать небольшую погрешность на оперативную обстановку и событий июня-июля текущего года.
Мы отзывали подрядные организации почти на полтора-два месяца для помощи в восстановлении приграничных районов. На сегодняшний день работы везде ведутся. Есть только один объект в области, где с подрядчиком расторгли договор. Сейчас возвращается аванс. Новый подрядчик уже нашёлся.
Сергей Довгалюк
Завершить капремонт домов должны до конца текущего года.