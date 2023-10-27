Подрядчики восстанавливали жильё в белгородском приграничье вместо капремонта МКД

По данным чиновника, в этом году капремонт ведётся на 214 МКД. Из этого количества в 205 домах работы проходят по основной программе текущего года. Ещё обновляют девять многоквартирных домов, которые ранее имели статус общежитий. На сегодняшний день полностью работы завершены на 98 объектах. На 85 готовность составляет 75-80%. Оставшиеся дома, как выразился чиновник, находятся «в более плачевном состоянии по выполнению работ».