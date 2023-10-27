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В мэрии Белгорода рассказали, где брали пробы воздуха для проверки цемзавода

От Сумской до Мичурина: где брали пробы воздуха для проверки цемзавода в Белгороде?

27 октября 2023, 07:26
Фото: Bel.ru

В мэрии Белгорода рассказали, где брали пробы воздуха для проверки цемзавода

Бел.Ру продолжает следить за ситуацией с цемзаводом Белгорода. На этот раз редакция обратилась за подробностями в мэрию, заказавшей проверку воздуха рядом с предприятием.

Как Бел.Ру сообщили в ответ на официальный запрос, отбор проб атмосферного воздуха на границе санитарной зоны АО «Белгородский цемент» проводился три раза: два раза в сентябре и один раз в октябре. Места выбрали следующие:

  • ул. Мичурина, 77
  • ул. Сумская, 18
  • ул. Сумская, 60
  • ул. Сумская, 163/24
  • граница промплощадки ЗАО «Цитробел» рядом с ул. Загородная
Сообщаем, что в настоящее время получено заключение по первому отбору проб. По результатам проведения лабораторного исследования и измерений установлено соответствие объекта испытаний требованиям, установленным в СанПин 1.2.3685-21 от 28 января 2021 года.
мэрия Белгорода в ответ на просьбу предоставить протоколы проверки ЗАО «Белгородский цемент» ЦЛАТИ

Напомним, что проводил проверку воздуха Центр лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) — по заказу мэрии. Контракт заключили по результатам электронного аукциона, заверили в горадминистрации.

В самом центре конкретные показатели замеров не предоставили, по телефону общаться отказались, за точными результатами исследований направили к заказчику.

Проверяла цемзавод и прокуратура — вместе с Роспотребнадзором. Нарушений не нашли.

Прокуратура проверила цемзавод Белгорода: каковы результаты?
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#Белгородская область#Роспотребнадзор#Прокуратура#Мэрия#Цемзавод#Пробы#Белгород#Атмосферный воздух#Санитарная зона#Артем Черненко#ЦЛАТИ
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