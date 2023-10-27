От Сумской до Мичурина: где брали пробы воздуха для проверки цемзавода в Белгороде?

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Как Бел.Ру сообщили в ответ на официальный запрос, отбор проб атмосферного воздуха на границе санитарной зоны АО «Белгородский цемент» проводился три раза: два раза в сентябре и один раз в октябре. Места выбрали следующие:
Сообщаем, что в настоящее время получено заключение по первому отбору проб. По результатам проведения лабораторного исследования и измерений установлено соответствие объекта испытаний требованиям, установленным в СанПин 1.2.3685-21 от 28 января 2021 года.
мэрия Белгорода в ответ на просьбу предоставить протоколы проверки ЗАО «Белгородский цемент» ЦЛАТИ
Напомним, что проводил проверку воздуха Центр лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) — по заказу мэрии. Контракт заключили по результатам электронного аукциона, заверили в горадминистрации.
В самом центре конкретные показатели замеров не предоставили, по телефону общаться отказались, за точными результатами исследований направили к заказчику.
Проверяла цемзавод и прокуратура — вместе с Роспотребнадзором. Нарушений не нашли.