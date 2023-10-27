Ничейная парковка: белгородцы спорят с УК и мэрией из-за бесхозного имущества

По словам белгородки, в 2014 году застройщик предложил людям выкупить места на закрытой парковке. При этом ранее в компании горожанам заявляли, что парковка идёт вместе с квартирами и будет принадлежать дому. Жильцы в итоге не согласились. Застройщик предоставил документы о том, что собственникам не нужна парковка в составе МКД, а затем просто «скинул» парковку на администрацию, которая её приняла. Также женщина утверждает, что жильцы хотели принять стоянку в нормальном виде, но её никто не отдал, а теперь хотят это сделать как раз из-за ремонта.