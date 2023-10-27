Ничейная парковка: белгородцы спорят с УК и мэрией из-за бесхозного имущества

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В мэрии Белгорода рассказали, что будут делать с гостевой парковкой на Крейде. Оказалось, что чиновники ждут, пока собственники домов №22 и 24 на улице Макаренко определятся, заберут ли они эту территорию или нет. Подробнее о ситуации рассказали в редакции.
Около десяти лет эта парковка была фактически бесхозной — её никто не ремонтировал. Однако жильцы всё это время ею пользовались. Ситуация с объектом обострилась после того, как часть крыши из поликарбоната повредила стоявший автомобиль. Выплачивать ущерб через суд заставили городскую администрацию, поскольку парковку не поставили на баланс, а земля принадлежала муниципалитету.
Соответственно, у жильцов возникли к чиновникам вопросы, в частности, насколько законной была постройка гостевой парковки застройщиком микрорайона. Застройщик арендовал эту землю, а в рекламных материалах указывал, что у собственников квартир будут места для стоянки машин. Правда, информации о статусе участка в рекламе не было.
Собственникам неясно, почему застройщик не указал эту парковку как придомовую территорию. А ещё почему в 2015 году участок вернули мэрии, как чиновники его приняли и почему не узаконили крытую конструкцию для парковки. Все эти вопросы журналисты задали городской администрации.
Чиновники объяснили, что парковка находится на земле площадью около 40 тыс. кв. метров. Интересно то, что эта земля предназначена для жилой застройки. Как выяснилось, в 2017 году в администрации утвердили проект межевания территории. В мэрии пояснили, что проект не предусматривал включение территории парковки в границы участков под МКД. Таким образом, парковочных мест в реестре муниципальной собственности города попросту нет.
Причём определить статус проблемной парковки пытались и ранее. Как добавили в горадминистрации, собственники соответствующие документы в управляющую организацию не направляли.
В мэрии главе УК Олегу Шарапову посоветовали с 16 по 28 октября провести собрания с жильцами и в формате голосования определить, нужно ли изменить границы земельных участков под многоквартирными домами, затем выбрать представителя от собственников, который обратится в комитет имущественных и земельных отношений и белгородский Росреестр. Также необходимо определиться, готовы ли жители содержать проблемную стоянку самостоятельно. Из-за сложившейся ситуации отремонтировать парковку за бюджетные деньги не получится — конструкция не является собственностью города.
Однако, несмотря на это, в октябре 2021 года мэрия выплатила ущерб белгородцу, авто которого пострадало из-за упавшего с крыши поликарбоната. Горожанин в итоге получил 169 тыс. рублей.
Своё мнение о сложившейся ситуации есть и у собственников квартир в домах №22 и 24 на улице Макаренко. Жительница одного из домов пояснила, что причиной спора стал денежный вопрос. На ремонт парковки нужно 3 млн рублей, а жильцы такую ответственность брать не готовы.
По словам белгородки, в 2014 году застройщик предложил людям выкупить места на закрытой парковке. При этом ранее в компании горожанам заявляли, что парковка идёт вместе с квартирами и будет принадлежать дому. Жильцы в итоге не согласились. Застройщик предоставил документы о том, что собственникам не нужна парковка в составе МКД, а затем просто «скинул» парковку на администрацию, которая её приняла. Также женщина утверждает, что жильцы хотели принять стоянку в нормальном виде, но её никто не отдал, а теперь хотят это сделать как раз из-за ремонта.
«Позже, когда мы хотели принять эту парковку в нормальном виде, нам её не отдали, а когда она стала аварийной, её решили отдать нам, да ещё и за наш счёт сделать ремонт», — отмечает горожанка.
Собственники предлагают горадминистрации на свой счёт снести аварийную конструкцию. Жильцы готовы самостоятельно провести межевание и забрать землю в состав дома. На этой территории они планируют сделать обычную парковочную разметку. Белгородцы наняли адвоката для решения вопроса, поскольку уверены, что ситуация в их пользу точно не разрешится.
«Мы не ждём когда ситуация разрешится, потому что, как показывает история, всё, что происходит, заканчивается явно не в наших интересах», — заключила женщина.