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Published Сегодня, 12:58

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Чиновники и белгородцы пока не могут решить вопрос с проблемной парковкой

Ничейная парковка: белгородцы спорят с УК и мэрией из-за бесхозного имущества

27 октября 2023, 12:58
Фото: 1MI

Чиновники и белгородцы пока не могут решить вопрос с проблемной парковкой

В мэрии объяснили, что собираются сделать с гостевой парковкой на улице Макаренко. Как оказалось, чиновники ждут, заберут ли собственники квартир это имущество себе. Однако жильцы не готовы взять на себя ответственность в полной мере. Подробности сообщили в «Фонаре».

В мэрии Белгорода рассказали, что будут делать с гостевой парковкой на Крейде. Оказалось, что чиновники ждут, пока собственники домов №22 и 24 на улице Макаренко определятся, заберут ли они эту территорию или нет. Подробнее о ситуации рассказали в редакции.

С чего всё началось?

Около десяти лет эта парковка была фактически бесхозной — её никто не ремонтировал. Однако жильцы всё это время ею пользовались. Ситуация с объектом обострилась после того, как часть крыши из поликарбоната повредила стоявший автомобиль. Выплачивать ущерб через суд заставили городскую администрацию, поскольку парковку не поставили на баланс, а земля принадлежала муниципалитету.

Соответственно, у жильцов возникли к чиновникам вопросы, в частности, насколько законной была постройка гостевой парковки застройщиком микрорайона. Застройщик арендовал эту землю, а в рекламных материалах указывал, что у собственников квартир будут места для стоянки машин. Правда, информации о статусе участка в рекламе не было.

Собственникам неясно, почему застройщик не указал эту парковку как придомовую территорию. А ещё почему в 2015 году участок вернули мэрии, как чиновники его приняли и почему не узаконили крытую конструкцию для парковки. Все эти вопросы журналисты задали городской администрации.

Что говорят в мэрии?

Чиновники объяснили, что парковка находится на земле площадью около 40 тыс. кв. метров. Интересно то, что эта земля предназначена для жилой застройки. Как выяснилось, в 2017 году в администрации утвердили проект межевания территории. В мэрии пояснили, что проект не предусматривал включение территории парковки в границы участков под МКД. Таким образом, парковочных мест в реестре муниципальной собственности города попросту нет.

Причём определить статус проблемной парковки пытались и ранее. Как добавили в горадминистрации, собственники соответствующие документы в управляющую организацию не направляли.

В мэрии главе УК Олегу Шарапову посоветовали с 16 по 28 октября провести собрания с жильцами и в формате голосования определить, нужно ли изменить границы земельных участков под многоквартирными домами, затем выбрать представителя от собственников, который обратится в комитет имущественных и земельных отношений и белгородский Росреестр. Также необходимо определиться, готовы ли жители содержать проблемную стоянку самостоятельно. Из-за сложившейся ситуации отремонтировать парковку за бюджетные деньги не получится — конструкция не является собственностью города.

Однако, несмотря на это, в октябре 2021 года мэрия выплатила ущерб белгородцу, авто которого пострадало из-за упавшего с крыши поликарбоната. Горожанин в итоге получил 169 тыс. рублей.

Что думают жильцы?

Своё мнение о сложившейся ситуации есть и у собственников квартир в домах №22 и 24 на улице Макаренко. Жительница одного из домов пояснила, что причиной спора стал денежный вопрос. На ремонт парковки нужно 3 млн рублей, а жильцы такую ответственность брать не готовы.

По словам белгородки, в 2014 году застройщик предложил людям выкупить места на закрытой парковке. При этом ранее в компании горожанам заявляли, что парковка идёт вместе с квартирами и будет принадлежать дому. Жильцы в итоге не согласились. Застройщик предоставил документы о том, что собственникам не нужна парковка в составе МКД, а затем просто «скинул» парковку на администрацию, которая её приняла. Также женщина утверждает, что жильцы хотели принять стоянку в нормальном виде, но её никто не отдал, а теперь хотят это сделать как раз из-за ремонта.

«Позже, когда мы хотели принять эту парковку в нормальном виде, нам её не отдали, а когда она стала аварийной, её решили отдать нам, да ещё и за наш счёт сделать ремонт», — отмечает горожанка.

Собственники предлагают горадминистрации на свой счёт снести аварийную конструкцию. Жильцы готовы самостоятельно провести межевание и забрать землю в состав дома. На этой территории они планируют сделать обычную парковочную разметку. Белгородцы наняли адвоката для решения вопроса, поскольку уверены, что ситуация в их пользу точно не разрешится.

«Мы не ждём когда ситуация разрешится, потому что, как показывает история, всё, что происходит, заканчивается явно не в наших интересах», — заключила женщина.

Чиновники и белгородцы не приняли общего решения по парковкам в Новой жизни
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