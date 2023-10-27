Не только в субботу, но и в воскресенье: в Белгороде снова перекроют дороги

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В воскресенье, 5 ноября, в Белгороде будут действовать ограничительные меры для авто из-за городского велопробега. О том, какие участки дорог будут перекрыты, сообщили в городской администрации.
Ограничение движение автомобилей будет действовать с 10:00 5 ноября, а ограничение стоянки и остановки — с 23:00 4 ноября. При этом, возобновить движение по улицам можно будет только после окончания мероприятия.
В мэрии предложили варианты объезда перекрытой улицы: по Михайловскому шоссе, по проспекту Ватутина, по улице Николая Чумичова, по Белгородскому проспекту, по улицам Садовая, Студенческая, Железнякова, проспекту Богдана Хмельницкого, Северо-Восточному обходу и улице Калинина.
Напомним, что на Харгоре Белгорода каждую субботу вплоть до 30 марта 2024 года будет перекрыто движение. Ограничения будут действовать по улице Королёва из-за проведения фермерской ярмарки.