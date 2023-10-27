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В Белгороде перекроют дороги из-за проведения велопарада

Не только в субботу, но и в воскресенье: в Белгороде снова перекроют дороги

27 октября 2023, 08:13
Фото: 1MI

В Белгороде перекроют дороги из-за проведения велопарада

Ограничительные меры будут действовать 5 ноября из-за проведения велопробега. Варианты объезда и схему опубликовали в мэрии Белгорода.

В воскресенье, 5 ноября, в Белгороде будут действовать ограничительные меры для авто из-за городского велопробега. О том, какие участки дорог будут перекрыты, сообщили в городской администрации.

Ограничение движение автомобилей будет действовать с 10:00 5 ноября, а ограничение стоянки и остановки — с 23:00 4 ноября. При этом, возобновить движение по улицам можно будет только после окончания мероприятия.

В мэрии предложили варианты объезда перекрытой улицы: по Михайловскому шоссе, по проспекту Ватутина, по улице Николая Чумичова, по Белгородскому проспекту, по улицам Садовая, Студенческая, Железнякова, проспекту Богдана Хмельницкого, Северо-Восточному обходу и улице Калинина.

Напомним, что на Харгоре Белгорода каждую субботу вплоть до 30 марта 2024 года будет перекрыто движение. Ограничения будут действовать по улице Королёва из-за проведения фермерской ярмарки.

Схема перекрытия движенияСхема перекрытия движения
Схема перекрытия движения
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Еженедельная радость: в Белгороде каждую субботу будут ограничивать движение авто
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#Ограничение движения#Ограничение#Белгород#Александра Склярова
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