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Published Сегодня, 11:58

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Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Белгородской области

На выходных белгородцев снесёт с ног: синоптики обещают сильный ветер, туман и дождь

27 октября 2023, 11:58
Фото: 1MI

Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Белгородской области

Максимальная температура воздуха составит +16 °С. Порывы ветра достигнут 23 м/с. Прогноз на субботу и воскресенье опубликовали региональное МЧС.
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Погода

По данным белгородских синоптиков, завтра, 28 октября, на территории Белгородской области будет облачно. Днём ожидаются дожди, а ночью регион накроет туман.

Ветер юго-восточного направления с переходом на юго-западный 9-14 м/с. При этом, ожидаются порывы до 15-20 м/с, местами до 23 м/с.

В регионе температура воздуха ночью составит +4 °С…+9 °С, днём воздух прогреется до +11 °С…+16 °С. В Белгороде максимальная температура в светлое время суток составит +15 °С, ночью +8 °С.

В воскресенье, 29 октября, будет облачно, но дожди возможны только в ночное время. В этот день будет холоднее, чем в субботу: днём столбик термометра достигнет +9 °С, ночью +6 °С.

Также о сильном ветре в субботу белгородцев предупредили СМС-сообщениями, отправленными РСЧС. Спасатели порекомендовали жителям ставить автомобили вдали от деревьев и каких-либо конструкций.

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