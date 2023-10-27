На выходных белгородцев снесёт с ног: синоптики обещают сильный ветер, туман и дождь

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
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Updated Сегодня, 12:00
По данным белгородских синоптиков, завтра, 28 октября, на территории Белгородской области будет облачно. Днём ожидаются дожди, а ночью регион накроет туман.
Ветер юго-восточного направления с переходом на юго-западный 9-14 м/с. При этом, ожидаются порывы до 15-20 м/с, местами до 23 м/с.
В регионе температура воздуха ночью составит +4 °С…+9 °С, днём воздух прогреется до +11 °С…+16 °С. В Белгороде максимальная температура в светлое время суток составит +15 °С, ночью +8 °С.
В воскресенье, 29 октября, будет облачно, но дожди возможны только в ночное время. В этот день будет холоднее, чем в субботу: днём столбик термометра достигнет +9 °С, ночью +6 °С.
Также о сильном ветре в субботу белгородцев предупредили СМС-сообщениями, отправленными РСЧС. Спасатели порекомендовали жителям ставить автомобили вдали от деревьев и каких-либо конструкций.