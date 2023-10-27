Корпорация МСП: Льготные программы кредитования для малого бизнеса сохранятся

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
В компании уточнили, что они останутся на прежнем уровне: до 9% — для малых и микропредприятий, до 7,5% — для среднего бизнеса.
Как пишет tass.ru, неизменной останется и ставка в 3% годовых по льготной правительственной программе кредитования высокотехнологичных инновационных компаний. Также без изменений остаются условия по программе Минэкономразвития РФ «1764».
Напомним, льготная программа инвестиционного кредитования «ПСК + 1764» реализуется Минэкономразвития РФ, ЦБ РФ и Корпорацией МСП. Льготные ставки действуют пять лет, общий срок погашения кредита — десять лет. В качестве приоритетных направлений для реализации программы были выбраны обрабатывающее производство, переработка сельхозпродукции, логистика (для Дальнего Востока и Кавказа) и гостиничный бизнес, профессиональная, научная и техническая деятельность.
Программа кредитования высокотехнологичного малого и среднего бизнеса, реализуемой в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO», предусматривает предоставление до 500 млн рублей по льготной ставке 3% годовых. При этом участник программы должен соответствовать ряду критериев: относиться к одной из 16 приоритетных отраслей, являться субъектом МСП с годовой выручкой от 100 млн рублей. Ее среднегодовой прирост должен быть выше 12%. Более того, предприятию необходимо владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности.
По условиям программы «1764» ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка + 2,75% (но не более 12,25% при ключевой ставке до 13%, не более 15% для малых и 13,5% для средних предприятий — при ключевой ставке, равной или выше 13%).
Льготные программы кредитования реализуются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициатором которого является Президент РФ Владимир Путин. Ход его реализации курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.