Корпорация МСП: Льготные программы кредитования для малого бизнеса сохранятся

Программа кредитования высокотехнологичного малого и среднего бизнеса, реализуемой в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO», предусматривает предоставление до 500 млн рублей по льготной ставке 3% годовых. При этом участник программы должен соответствовать ряду критериев: относиться к одной из 16 приоритетных отраслей, являться субъектом МСП с годовой выручкой от 100 млн рублей. Ее среднегодовой прирост должен быть выше 12%. Более того, предприятию необходимо владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности.