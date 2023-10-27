Как часто работа становится причиной инвалидности и смерти для белгородцев?

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В прошлом году жителям области не приходилось получать группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний. Однако случаев, когда белгородцам ставили более двух диагнозов из-за рабочей специальности, наблюдалось десять. По данным управления Роспотребнадзора Белгородской области, подобная статистика намного выше уровней прошлых лет.
Так, с 2020 по 2021 год трём белгородцам диагностировали более двух заболеваний, причиной которых стала сфера рабочей деятельности. По официальной статистике, в 2020 году четверо работников потеряли трудоспособность на уровне I (трое) и III (один) группы инвалидности. В 2021 — двое. Одна женщина получила статус инвалида II группы и один мужчина — статус III группы.
Основным фактором развития профпаталогии РПН назвал негативные условия труда. На него в прошлом году пришлось практически 70% случаев. Далее идут недостатки оборудования и инструментов, некачественная организация рабочих мест и ошибки техпроцессов.
Ранее самый высокий риск получить профдиагноз или инвалидность наблюдался у женщин. Обычно это происходило на обогатительных фабриках, где белгородки работали в качестве машинисток конвейера. Так, в 2022 году — два случая, в 2021 — не было, в 2020 году — три случая. Роспотребнадзор отмечает снижение данного риска среди женщин на конец прошлого года.
В отчёте указано, что с 2020 года вероятность развития профпаталогии с нулевым показателем в Белгородской области наблюдается в секторе аграрно-промышленного комплекса. В то время как на уровне Российской Федерации, отмечает РПН, такой показатель составлял в 2021 году — 0,62.
С 2020 по 2022 год 27 белгородцев получили профдиагноз. Итог большей части заболеваний — летальный, а большее число умерших пришлось на женщин (14 случаев). Работники медицинских учреждений в списке умерших занимали 21 строчку. Причина — ковид и осложнения данного заболевания. Все они некогда работали в медучреждениях области. В основном — медсёстры, фельдшеры и водители.
О более подробных фактах официальной статистики, причинах, последствиях и основных группах риска среди специальностей по белгородской области редакция Бел.Ру писала ранее.