Как часто работа становится причиной инвалидности и смерти для белгородцев?

Ранее самый высокий риск получить профдиагноз или инвалидность наблюдался у женщин. Обычно это происходило на обогатительных фабриках, где белгородки работали в качестве машинисток конвейера. Так, в 2022 году — два случая, в 2021 — не было, в 2020 году — три случая. Роспотребнадзор отмечает снижение данного риска среди женщин на конец прошлого года.