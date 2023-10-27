Грибы как рулетка: число отравившихся грибами белгородцев упало, но появился умерший

Так, с 2020 по 2022 год с отравлением грибами в больницы области поступило сто жителей Белгородской области. Среди них — шесть детей. Наибольшее число инцидентов пришлось на прошлый год — 70 (это 65 людей старше 14 лет и пятеро до 14 лет). В 2021 году насчитывалось 25 пострадавших (среди них один ребёнок до 14 лет). В 2020 году — пятеро, детей до 14 лет среди них не было. Летальных случаев также не наблюдалось. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Белгородской области в своём докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Белгородской области в 2022 г.».