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Отравление грибами

Грибы как рулетка: число отравившихся грибами белгородцев упало, но появился умерший

27 октября 2023, 06:23
Фото: 1MI
Отравление грибами

Белгородцам рассказали о статистике отравлений грибами и летальных случаях

За год до нескольких тысяч россиян попадают в больницу из-за отравлениях грибами. В Белгородской области таких случаев медучреждения зарегистрировали 50, пострадавших — 72, а теперь появилась и группа «умершие». Больше половины случаев — с одним пострадавшим, 34% — с 2-4. Среди них числились и дети.
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Дети

Так, с 2020 по 2022 год с отравлением грибами в больницы области поступило сто жителей Белгородской области. Среди них — шесть детей. Наибольшее число инцидентов пришлось на прошлый год — 70 (это 65 людей старше 14 лет и пятеро до 14 лет). В 2021 году насчитывалось 25 пострадавших (среди них один ребёнок до 14 лет). В 2020 году — пятеро, детей до 14 лет среди них не было. Летальных случаев также не наблюдалось. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Белгородской области в своём докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Белгородской области в 2022 г.».

Теперь же в будущей статистике РПН появится исключение. По данным «Открытого Белгорода» со ссылкой на Роспотребнадзор, за 2023 год в регионе уже имеется восемь случаев отравления грибами. Однако, одно из таких происшествий привело к смертельному исходу.

В 2020–2022 гг. реже всего от грибов страдали жители Губкинского горокруга и Красногвардейского района. На каждый муниципалитет пришлось по двое пострадавших. В Шебекинском районе — трое, а в Ивнянском — на одного больше. Далее идут Яковлевский, Валуйский, Старооскольский горокруга и Белгородский район — это семь, восемь, десять и тринадцать человек соответственно. А вот чаще всего страдать от отравления «лесным мясом» пришлось жителям Белгорода. В городе зарегистрировали 23 человека с отравлением грибами.

Причинами, как указало управление Роспотребнадзора по области, являлись сбор незнакомых грибов (среди которых выявлены условно-съедобные и, вероятно, несъедобные) и несоблюдение рекомендаций по их приготовлению. Симптомы — типичные для острого отравления. Расстройство работы желудочно-кишечного тракта, судороги, головокружение, общие слабость и недомогание.

Также, указано в докладе, в период с 2020 по 2022 годы в Белгородской области не регистрировались случаи отравления ядовитыми дикорастущими растениями.

Отравление грибами не является редким случаем. Елена Панасенко, главный внештатный диетолог минздрава региона и спортивный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, уже рассказывала журналистке Бел.Ру, что среди 10 тысяч россиян, поступающих из-за подобного, одна тысяча обязательно не выживает.

А теперь белгородцы будут получать за грибы ещё и штрафы до трёх миллионов рублей. Или уголовный срок до девяти лет. Но не за все. Только за редкие виды грибов Красной книги. Правительстве Белгородской области поделилось информацией о том, в сторону каких грибов лучше даже не смотреть.

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#Город#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Штрафы#Дети#Врач#Новости Белгорода#Эксклюзив#Грибы#Отравление грибами#Белгород#Татьяна Лукащева
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