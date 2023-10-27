Герои проявляются не только в бою

Врач — тот человек, который при любых обстоятельствах в первую очередь должен думать о людях. Так, отвечая на вопрос, что для Анны Александровны означает путь домой, она говорит: «Путь домой — это спокойная жизнь, уверенность в завтрашнем дне, возможность сегодня позаботиться о самых уязвимых категориях — это дети и старики… Мы дома, это наша земля, на которой мы живем, которая исторически всегда была единой. И сегодня остается только ждать мира и восстановления всего этого».