Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Виталий Дунайцев управлял ООО «Бизнес-Плюс» с марта прошлого года. Согласно данным системы Rusprofile.ru, 25 октября он покинул должность директора. Вместо него руководить фирмой стал Владимир Степаненко.
Виталий Дунайцев — руководитель федерации бокса Белгородской области и депутат Белгородской областной Думы. Боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио.
Компания «Бизнес-Плюс» занимается арендой недвижимости. Компанию делит известная в регионе семья Тебекиных: 40% принадлежит Дмитрию Тебекину, ещё 40% — Татьяне Тебекиной, оставшиеся 20% — Михаилу Тебекину.
По итогам 2022 года фирма отчиталась о прибыли на 158 тыс. рублей. При этом в 2021 году чистая прибыль была на порядок выше — 8,6 млн рублей.
Братья Михаил и Дмитрий Тебекины входят в топ-100 богатейших белгородцев по итогам 2022 года. Первый занял 21-ю строчку с выручкой в миллиард рублей, второй — 57-ю с выручкой в 760 млн рублей.
Глава семьи, Владимир Тебекин, в рейтинг при этом не попал: сам он сейчас находится под следствием, а активы давно переписал на своих родственников.