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Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных

Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных

27 октября 2023, 11:20
Фото: 1MI
В принадлежащем семье Тебекиных ООО «Бизнес-Плюс» сменился директор: ранее компанией руководил Виталий Дунайцев, депутат Белгородской областной думы.

Виталий Дунайцев управлял ООО «Бизнес-Плюс» с марта прошлого года. Согласно данным системы Rusprofile.ru, 25 октября он покинул должность директора. Вместо него руководить фирмой стал Владимир Степаненко.

Виталий Дунайцев — руководитель федерации бокса Белгородской области и депутат Белгородской областной Думы. Боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио.

Компания «Бизнес-Плюс» занимается арендой недвижимости. Компанию делит известная в регионе семья Тебекиных: 40% принадлежит Дмитрию Тебекину, ещё 40% — Татьяне Тебекиной, оставшиеся 20% — Михаилу Тебекину.

По итогам 2022 года фирма отчиталась о прибыли на 158 тыс. рублей. При этом в 2021 году чистая прибыль была на порядок выше — 8,6 млн рублей.

Братья Михаил и Дмитрий Тебекины входят в топ-100 богатейших белгородцев по итогам 2022 года. Первый занял 21-ю строчку с выручкой в миллиард рублей, второй — 57-ю с выручкой в 760 млн рублей.

Глава семьи, Владимир Тебекин, в рейтинг при этом не попал: сам он сейчас находится под следствием, а активы давно переписал на своих родственников.

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