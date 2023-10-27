«Чужд нашим скрепам»: что отпраздновать вместо Хеллоуина?

На Кубани нашлось более креативного решение чуждого россиянам Хеллоуина. В администрации Краснодара напомнили, что 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий, а 31 октября — «несвойственный историческим и культурным ценностям Кубани» Хеллоуин. И праздник в Краснодарском крае решили не запрещать, но и поддерживать не стали, ведь он «противоречит принципам нравственности, добра, справедливости и уважения национальных и религиозных традиций».