«Чужд нашим скрепам»: что отпраздновать вместо Хеллоуина?

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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31 октября в России отмечают Хеллоуин. Причём эта традиция появилась довольно давно, но в этому году решили, что праздник «чужд нашим скрепам», поэтому в российских регионах предложили сделать ему замену.
В школах Ижевска, например, предложили праздновать тыквенный спас. Каждому ученику предлагалось принести в школу по тыкве и одеться в костюм соответствующей тематики. Родители скупали тыквы для праздника, но помешала РПЦ, где заявили, что такого спаса не существует. В Татарстане тоже хотели провести тыквенный спас, но это решение раскритиковали священнослужители. Поэтому решено провести тыквенный фестиваль, пишет издание.
На Кубани нашлось более креативного решение чуждого россиянам Хеллоуина. В администрации Краснодара напомнили, что 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий, а 31 октября — «несвойственный историческим и культурным ценностям Кубани» Хеллоуин. И праздник в Краснодарском крае решили не запрещать, но и поддерживать не стали, ведь он «противоречит принципам нравственности, добра, справедливости и уважения национальных и религиозных традиций».
Школьникам Кубани вместо Хеллоуина посоветовали отмечать день святого Луки. Более того, в электронном дневнике школьники заметили оставленный работницей мэрии хештэг #ХэллоуинНеНашПраздник. Чиновница объяснила, что 31 октября отмечается день апостола Луки, а не «прозападный культ сатаны».
Открестились от Хеллоуина и в Подмосковье. Местные власти заявили, что никаких фестивалей или других праздников в этот день не планируется.