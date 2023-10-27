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«Чужд нашим скрепам»: что отпраздновать вместо Хеллоуина?

«Чужд нашим скрепам»: что отпраздновать вместо Хеллоуина?

27 октября 2023, 08:45
Фото: 1MI
Праздник Хеллоуин в России отмечают довольно давно, однако в этом году в каждом регионе предложили свой вариант для замены. Предлагалось в том числе отпраздновать тыквенный спас. Правда, в РПЦ сказали, что такого праздника не существует. Подробности пишут «Новые известия».

31 октября в России отмечают Хеллоуин. Причём эта традиция появилась довольно давно, но в этому году решили, что праздник «чужд нашим скрепам», поэтому в российских регионах предложили сделать ему замену.

В школах Ижевска, например, предложили праздновать тыквенный спас. Каждому ученику предлагалось принести в школу по тыкве и одеться в костюм соответствующей тематики. Родители скупали тыквы для праздника, но помешала РПЦ, где заявили, что такого спаса не существует. В Татарстане тоже хотели провести тыквенный спас, но это решение раскритиковали священнослужители. Поэтому решено провести тыквенный фестиваль, пишет издание.

На Кубани нашлось более креативного решение чуждого россиянам Хеллоуина. В администрации Краснодара напомнили, что 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий, а 31 октября — «несвойственный историческим и культурным ценностям Кубани» Хеллоуин. И праздник в Краснодарском крае решили не запрещать, но и поддерживать не стали, ведь он «противоречит принципам нравственности, добра, справедливости и уважения национальных и религиозных традиций».

Школьникам Кубани вместо Хеллоуина посоветовали отмечать день святого Луки. Более того, в электронном дневнике школьники заметили оставленный работницей мэрии хештэг #ХэллоуинНеНашПраздник. Чиновница объяснила, что 31 октября отмечается день апостола Луки, а не «прозападный культ сатаны».

Открестились от Хеллоуина и в Подмосковье. Местные власти заявили, что никаких фестивалей или других праздников в этот день не планируется.

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#Культура#Праздник#Россия#Рпц#Наталья Корявых
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