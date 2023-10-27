Число заболевших коронавирусом белгородцев за неделю выросло почти на половину

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Как сообщили в министерстве здравоохранения Белгородской области, по состоянию на 27 октября зафиксировали 183 жителя, заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них 76 человек пришлось госпитализировать. Всего заболевших в регионе насчитывается 174 691 белгородец.
При этом, 151 человек выздоровел. Всего от коронавируса излечились 172 028 человек.
Погибших насчитывается 2 371 белгородец.
Напомним, что недавно Свердловский районный суд принял решение в пользу дочери погибшего от коронавирусной инфекции белгородца. Ей могут выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.