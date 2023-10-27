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Больше 180 белгородцев заболели Covid-19 за неделю

Число заболевших коронавирусом белгородцев за неделю выросло почти на половину

27 октября 2023, 10:18
Фото: 1MI

Больше 180 белгородцев заболели Covid-19 за неделю

Статистику заболеваний за минувшую неделю сообщили в оперштабе региона. Выяснилось, что, помимо 183 заболевших, ещё 151 человек излечился от заболевания.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Белгородской области, по состоянию на 27 октября зафиксировали 183 жителя, заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них 76 человек пришлось госпитализировать. Всего заболевших в регионе насчитывается 174 691 белгородец.

При этом, 151 человек выздоровел. Всего от коронавируса излечились 172 028 человек.

Погибших насчитывается 2 371 белгородец.

Напомним, что недавно Свердловский районный суд принял решение в пользу дочери погибшего от коронавирусной инфекции белгородца. Ей могут выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

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#Белгородская область#Коронавирус#Белгород#Александра Склярова#Коронавирус заболеваемость
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