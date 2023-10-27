Число заболевших коронавирусом белгородцев за неделю выросло почти на половину

Как сообщили в министерстве здравоохранения Белгородской области, по состоянию на 27 октября зафиксировали 183 жителя, заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них 76 человек пришлось госпитализировать. Всего заболевших в регионе насчитывается 174 691 белгородец.