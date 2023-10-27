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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

В Белгороде УК получила иск из-за отсутствия подготовки к отоплению в многоэтажк

Будем расставаться: УК в Белгороде проигнорировала подготовку к отопительному сезону

27 октября 2023, 10:24
Фото: 1MI

В Белгороде УК получила иск из-за отсутствия подготовки к отоплению в многоэтажк

Системы к подаче отопления готовили аварийные службы областного центра. Управляющая компания этим не занималась, рассказал заместитель губернатора Белгородской области Сергей Довгалюк.
Сюжет
Облдума

Во время заседания облдумы стало известно, что управляющая компания «Первая сервисная компания по жилью» несвоевременно подала отопление людям в центре Белгорода. Довгалюк отметил, что в данном случае организация ненадлежаще выполнила свои обязанности.

Были вынуждены вмешаться аварийные службы Белгорода. Все системы готовили уже в авральном режиме. Управляющая компания никаких подготовительных мероприятий не проводила. Не спорю, здесь есть и наше упущение, что не проконтролировали, что данная управляющая компания не ведёт никакие работы.
Сергей Довгалюк

В данный момент управляющей компании предъявили иск на те затраты, которые понёс город. Также подано представление в Госжилнадзор.

Я думаю, что с ней будем расставаться.
Сергей Довгалюк
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#Управляющая компания#Отопление#Облдума#Многоэтажка#Белгород#Кристина Семенчук#Аварийные службы
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