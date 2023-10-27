Будем расставаться: УК в Белгороде проигнорировала подготовку к отопительному сезону

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Во время заседания облдумы стало известно, что управляющая компания «Первая сервисная компания по жилью» несвоевременно подала отопление людям в центре Белгорода. Довгалюк отметил, что в данном случае организация ненадлежаще выполнила свои обязанности.
Были вынуждены вмешаться аварийные службы Белгорода. Все системы готовили уже в авральном режиме. Управляющая компания никаких подготовительных мероприятий не проводила. Не спорю, здесь есть и наше упущение, что не проконтролировали, что данная управляющая компания не ведёт никакие работы.
Сергей Довгалюк
В данный момент управляющей компании предъявили иск на те затраты, которые понёс город. Также подано представление в Госжилнадзор.
Я думаю, что с ней будем расставаться.
Сергей Довгалюк