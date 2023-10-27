Беспилотник взорвался около склада АЭС в соседней с Белгородской области

Около полуночи атомную станцию атаковали в третий раз. Без последствий не обошлось. Третий дрон тоже перехватили, но он упал рядом со складом ядерных отходов и взорвался. Сила взрыва была недостаточной, чтобы нанести серьёзные повреждения. Пострадал только фасад здания склада.