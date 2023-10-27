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Беспилотник взорвался около склада АЭС в соседней с Белгородской области

Беспилотник взорвался около склада АЭС в соседней с Белгородской области

27 октября 2023, 09:44
Фото: 1MI
БПЛА взорвался рядом со складом радиоактивных отходов на территории Курчатовской АЭС в Курской области. Пострадал только фасад здания склада, пишет Орелtimes.
Сюжет
Взрыв

Беспилотник взорвался около склада радиоактивных отходов на территории Курчатовской АЭС в Курской области. Обошлось без серьёзных последствий. Атомную станцию ВСУ пытались атаковать трижды.

Первый БПЛА на территории АЭС обнаружили в районе 20:20, пишет издание со ссылкой на «Газету.ru». Дрон лежал неподалёку от КПП административного комплекса. Специалисты проверили находку и заметили взрывное устройство. Оно не сдетонировало.

Затем ВСУ попытались атаковать станцию во второй раз. Это произошло около 21:30. Беспилотник перехватили и посадили с помощью средств РЭБ. Летательный аппарат приземлился в зоне кинологического городка. Он также не сдетонировал.

Около полуночи атомную станцию атаковали в третий раз. Без последствий не обошлось. Третий дрон тоже перехватили, но он упал рядом со складом ядерных отходов и взорвался. Сила взрыва была недостаточной, чтобы нанести серьёзные повреждения. Пострадал только фасад здания склада.

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#Происшествия#Курская область#Беспилотник#Взрыв#Наталья Корявых#Аэс
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