Беспилотник взорвался около склада АЭС в соседней с Белгородской области

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Беспилотник взорвался около склада радиоактивных отходов на территории Курчатовской АЭС в Курской области. Обошлось без серьёзных последствий. Атомную станцию ВСУ пытались атаковать трижды.
Первый БПЛА на территории АЭС обнаружили в районе 20:20, пишет издание со ссылкой на «Газету.ru». Дрон лежал неподалёку от КПП административного комплекса. Специалисты проверили находку и заметили взрывное устройство. Оно не сдетонировало.
Затем ВСУ попытались атаковать станцию во второй раз. Это произошло около 21:30. Беспилотник перехватили и посадили с помощью средств РЭБ. Летательный аппарат приземлился в зоне кинологического городка. Он также не сдетонировал.
Около полуночи атомную станцию атаковали в третий раз. Без последствий не обошлось. Третий дрон тоже перехватили, но он упал рядом со складом ядерных отходов и взорвался. Сила взрыва была недостаточной, чтобы нанести серьёзные повреждения. Пострадал только фасад здания склада.