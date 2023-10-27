Белгородская ФСБ задержала замдиректора филиала энергетической компании за взятку

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Стало известно об очередном уголовном деле о коррупции в Белгородской области. В УФСБ региона сообщили о задержании замдиректора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго».
Должностное лицо подозревают в получении взятки в особо крупном размере от директора коммерческой организации. Речь идёт о сумме в 1,4 млн рублей. Глава фирмы за деньги попросил от подозреваемого общее покровительство и оказать содействие в приёмке выполненных в интересах госкомпании работ.
Против фигуранта возбудили уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Замдиректора может грозить до 12 лет колонии со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
Ранее в Белгороде два чиновника попались на крупной взятке от строительной фирмы. В получении взятки в размере 2,3 млн рублей обвинили инспектора Контрольно-счётной палаты Белгородской области и сотрудника регионального Фонда содействия реформированию ЖКХ. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело.