Белгородская ФСБ задержала замдиректора филиала энергетической компании за взятку

Должностное лицо подозревают в получении взятки в особо крупном размере от директора коммерческой организации. Речь идёт о сумме в 1,4 млн рублей. Глава фирмы за деньги попросил от подозреваемого общее покровительство и оказать содействие в приёмке выполненных в интересах госкомпании работ.