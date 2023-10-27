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Белгородская ФСБ задержала замдиректора филиала энергетической компании за взятку

Белгородская ФСБ задержала замдиректора филиала энергетической компании за взятку

27 октября 2023, 12:38
Фото: Midjourney
Должностное лицо заподозрили в получении взятки в размере 1,4 млн рублей. Деньги подозреваемому передала коммерческая организация за общее покровительство и приёмку работ. Подробности сообщили в региональном УФСБ.

Стало известно об очередном уголовном деле о коррупции в Белгородской области. В УФСБ региона сообщили о задержании замдиректора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго».

Должностное лицо подозревают в получении взятки в особо крупном размере от директора коммерческой организации. Речь идёт о сумме в 1,4 млн рублей. Глава фирмы за деньги попросил от подозреваемого общее покровительство и оказать содействие в приёмке выполненных в интересах госкомпании работ.

Против фигуранта возбудили уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Замдиректора может грозить до 12 лет колонии со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

Ранее в Белгороде два чиновника попались на крупной взятке от строительной фирмы. В получении взятки в размере 2,3 млн рублей обвинили инспектора Контрольно-счётной палаты Белгородской области и сотрудника регионального Фонда содействия реформированию ЖКХ. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело.

Два чиновника в Белгороде попались на крупной взятке от строительной фирмы
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#Белгородская область#Уголовное дело#Взятка#Управление фсб#Белгород#Наталья Корявых#Должностное лицо
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