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Published Сегодня, 17:22

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Updated Сегодня, 17:24

Белгородец представился помощником депутата и запер сотрудника водоканала в темноте

Белгородец представился помощником депутата и запер сотрудника водоканала в темноте

27 октября 2023, 17:22
Фото: 1MI
Скандальная история произошла 27 октября в Белгороде: сотрудника водоканала на полтора часа запер в темноте абонент, представившийся помощником депутата горсовета. Унитарное предприятие намерено разобраться в случившемся.

Представитель водоканала прибыл к нежилому зданию, расположенному на Гражданском проспекте. Там он должен был на время ограничить подачу воды: причиной стала неуплата штрафа. Но представитель собственника помещения с этим решением согласен не был.

Он запер сотрудника водоканала в нежилом помещении на полтора часа, отключив при этом свет. Кроме того, абонент представился помощником депутата горсовета Белгорода.

Если эти данные подтвердятся, то водоканал направит запрос в Белгородский городской Совет депутатов с просьбой лишить сотрудника полномочий за нарушение закона.
передаёт пресс-служб Белоблводоканала

Освободили представителя водоканала за несколько минут до приезда полиции. Последняя проводит сейчас проверку, сообщают в унитарном предприятии.

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#Полиция#Депутат#Скандал#Горсовет#Водоканал#Белгород#Белоблводоканал#Артем Черненко#Темнота
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