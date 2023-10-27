Белгородец представился помощником депутата и запер сотрудника водоканала в темноте

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Представитель водоканала прибыл к нежилому зданию, расположенному на Гражданском проспекте. Там он должен был на время ограничить подачу воды: причиной стала неуплата штрафа. Но представитель собственника помещения с этим решением согласен не был.
Он запер сотрудника водоканала в нежилом помещении на полтора часа, отключив при этом свет. Кроме того, абонент представился помощником депутата горсовета Белгорода.
Если эти данные подтвердятся, то водоканал направит запрос в Белгородский городской Совет депутатов с просьбой лишить сотрудника полномочий за нарушение закона.
передаёт пресс-служб Белоблводоканала
Освободили представителя водоканала за несколько минут до приезда полиции. Последняя проводит сейчас проверку, сообщают в унитарном предприятии.
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