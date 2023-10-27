Абрамовича назначили главой Борисовки в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Пост главы администрации посёлка Борисовка занял Алексей Абрамович. Его кандидатуру единогласно одобрили депутаты на четвёртом заседании поселкового собрания, которое состоялось 26 октября.
Помимо Абрамовича, программу социально-экономического развития конкурсной комиссии представил Евгений Ломакин.
После их выступления замгалвы Борисовского района Ирина Говорищева озвучила письмо от главы района Владимира Переверзева. Тот рекомендовал на пост Алексея Абрамовича.
Напомним, что избранный чиновник с 15 сентября исполнял обязанности главы посёлка Борисовка.
Алексей Абрамович родился в селе Беленькое Борисовского района, окончил белгородское медучилище и БелГУ. Трудовую деятельность начал с работы в розыскной части управления по налоговым преступлениям УВД региона.
С 2008 года работал главным специалистом по физической культуре и спорту, а в 2010 году занял должность заместителя по административно-хозяйственной работе отдела физкультуры и спорта Борисовского района.
С 13 сентября 2013 года он занимал пост главы Белянского сельского поселения.