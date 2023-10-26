ВСУ обстреляли инфраструктурный объект связи в белгородском селе

В Шебекинском округе под огонь ВСУ попали сразу шесть населённых пунктов: по селу Белянка было выпущено девять снарядов, по Новой Таволжанке — семь, по Середе — шесть, по Мухину — четыре, по хуторам Панков и Марьино — по три снаряда. Везде обошлось без последствий.