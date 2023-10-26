ВСУ обстреляли инфраструктурный объект связи в белгородском селе

Posted Вчера, 07:12
Published Вчера, 07:12
Modified Вчера, 07:14
Updated Вчера, 07:14
В село Цаповка в Борисовском районе ВСУ с квадрокоптеров сбросили два взрывных устройства, а в селе Новопетровка Валуйского округа и в селе Тишанка Волоконовского района с украинских дронов сбросили по одному боеприпасу. Во всех населённых пунктах обошлось без пострадавших, в последнем селе оказался повреждён инфраструктурный объект связи.
В Шебекинском округе под огонь ВСУ попали сразу шесть населённых пунктов: по селу Белянка было выпущено девять снарядов, по Новой Таволжанке — семь, по Середе — шесть, по Мухину — четыре, по хуторам Панков и Марьино — по три снаряда. Везде обошлось без последствий.
В селе Сподарюшино Грайворонского округа зафиксировали пять миномётных снарядов и два взрывных устройства, сброшенных с БПЛА. Ещё один беспилотник заметили над селом Доброе — его уничтожили. Пострадавших и разрушений нет.