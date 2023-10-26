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Posted Вчера, 07:12

Published Вчера, 07:12

Modified Вчера, 07:14

Updated Вчера, 07:14

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 40 раз

ВСУ обстреляли инфраструктурный объект связи в белгородском селе

26 октября 2023, 07:12
Фото: 1MI

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 40 раз

За минувшие сутки украинские военнослужащие 44 раза атаковали пять муниципалитетов Белгородской области. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

В село Цаповка в Борисовском районе ВСУ с квадрокоптеров сбросили два взрывных устройства, а в селе Новопетровка Валуйского округа и в селе Тишанка Волоконовского района с украинских дронов сбросили по одному боеприпасу. Во всех населённых пунктах обошлось без пострадавших, в последнем селе оказался повреждён инфраструктурный объект связи.

В Шебекинском округе под огонь ВСУ попали сразу шесть населённых пунктов: по селу Белянка было выпущено девять снарядов, по Новой Таволжанке — семь, по Середе — шесть, по Мухину — четыре, по хуторам Панков и Марьино — по три снаряда. Везде обошлось без последствий.

В селе Сподарюшино Грайворонского округа зафиксировали пять миномётных снарядов и два взрывных устройства, сброшенных с БПЛА. Ещё один беспилотник заметили над селом Доброе — его уничтожили. Пострадавших и разрушений нет.

Гладков подтвердил обстрел белгородского села из снайперской винтовки
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