ВСУ обстреляли белгородское село: повреждены четыре частных дома

Posted Вчера, 13:19
Published Вчера, 13:19
Modified Вчера, 13:21
Updated Вчера, 13:21
Сегодня, 26 октября, под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского горокруга. Пострадавших в результате атаки нет, однако были зафиксированы незначительные разрушения. По данным главы, повреждены четыре частных дома: осколки посекли фасады, крыши, заборы и один автомобиль.
На месте произошедшего работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.
Напомним, что во вторник, 24 октября, под обстрелом ВСУ оказалось село Красный Хутор Белгородского района. Telegram-канал SHOT сообщил, что населённый пункт 10 раз обстреляли из снайперской винтовки и 116 раз из гранатомёта. Позже эту информацию подтвердил Вячеслав Гладков.