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Posted Вчера, 13:19

Published Вчера, 13:19

Modified Вчера, 13:21

Updated Вчера, 13:21

При обстреле ВСУ разрушения получили четыре частных дома

ВСУ обстреляли белгородское село: повреждены четыре частных дома

26 октября 2023, 13:19
Фото: 1MI

При обстреле ВСУ разрушения получили четыре частных дома

ВСУ атаковали село в Грайворонском округе. По предварительным данным, пострадавших нет, но есть разрушения. Подробности произошедшего сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Сегодня, 26 октября, под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского горокруга. Пострадавших в результате атаки нет, однако были зафиксированы незначительные разрушения. По данным главы, повреждены четыре частных дома: осколки посекли фасады, крыши, заборы и один автомобиль.

На месте произошедшего работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.

Напомним, что во вторник, 24 октября, под обстрелом ВСУ оказалось село Красный Хутор Белгородского района. Telegram-канал SHOT сообщил, что населённый пункт 10 раз обстреляли из снайперской винтовки и 116 раз из гранатомёта. Позже эту информацию подтвердил Вячеслав Гладков.

Гладков подтвердил обстрел белгородского села из снайперской винтовки
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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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