ВСУ обстреляли белгородское село: повреждены четыре частных дома

Напомним, что во вторник, 24 октября, под обстрелом ВСУ оказалось село Красный Хутор Белгородского района. Telegram-канал SHOT сообщил, что населённый пункт 10 раз обстреляли из снайперской винтовки и 116 раз из гранатомёта. Позже эту информацию подтвердил Вячеслав Гладков.