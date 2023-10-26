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Published Вчера, 08:11

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Updated Вчера, 08:13

В тюменском военкомате ответили на вопрос об отправке срочников под Белгород

В тюменском военкомате ответили на вопрос об отправке срочников под Белгород

26 октября 2023, 08:11
Фото: 1MI
Журналисты поинтересовались, отправляют ли срочников из Тюменской области в Белгород и Брянск. В военкомате ответили, что призывников направлять «в зону специальной военной операции не будут», пишет ИА «SM.News Тюмень».
Сюжет
Призыв

В военкомате Тюменской области избежали ответа на вопрос, будут ли отправлять призывников из региона в приграничные Белгород и Брянск. В военном комиссариате ответили, что призывников «в зону СВО направлять не будут».

В рамках осеннего призыва ряды военнослужащих пополнят 1600 тюменцев. Более 300 из них уже направили к месту прохождения службы. В связи с этим редакция решила уточнить, отправляют ли срочников в Белгородскую и Брянскую область. По такому ответу понять, отправятся ли призывники в том числе в Белгородскую область, невозможно.

«Призывники, направляемые к местам прохождения военной службы в рамках проведения призывной кампании, направляться в зону специальной военной операции не будут», — пояснили в тюменском военкомате.

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#Белгородская область#Осенний призыв#Призыв#Брянская область#Военнослужащие#Белгород#Наталья Корявых#СВО#Срочники#Тюменская область
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