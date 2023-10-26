В тюменском военкомате ответили на вопрос об отправке срочников под Белгород

В рамках осеннего призыва ряды военнослужащих пополнят 1600 тюменцев. Более 300 из них уже направили к месту прохождения службы. В связи с этим редакция решила уточнить, отправляют ли срочников в Белгородскую и Брянскую область. По такому ответу понять, отправятся ли призывники в том числе в Белгородскую область, невозможно.