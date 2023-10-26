У двух белгородских компаний арестовали имущество из-за долгов по зарплате

Напомним, что популярного блогера Елену Блиновскую заключили под домашний арест из-за уклонения от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. 43 млн из этой суммы она легализовала через покупку автомобиля своему мужу. Блоге будет находиться под арестом до 26 января 2024 года.