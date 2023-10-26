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Posted Вчера, 13:57

Published Вчера, 13:57

Modified Вчера, 13:59

Updated Вчера, 13:59

У двух белгородских компаний арестовали имущество из-за долгов по зарплате

У двух белгородских компаний арестовали имущество из-за долгов по зарплате

26 октября 2023, 13:57
Фото: 1MI
Чтобы оплатить возникшую задолженность, сотрудники прокуратуры изъяли у налогоплательщиков некоторое имущество. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Белгородской области смогла погасить задолженность по налогам путём ареста имущества. Так, органы забрали имущество налогоплательщиков ООО «Спектр» и ООО «Вейделевская Автоколонна». Благодаря принятию такого решения удалось оплатить долги в 5,5 млн рублей.

Аресты на имущество были сняты.

Напомним, что популярного блогера Елену Блиновскую заключили под домашний арест из-за уклонения от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. 43 млн из этой суммы она легализовала через покупку автомобиля своему мужу. Блоге будет находиться под арестом до 26 января 2024 года.

Не выходя из дома: блогеру Елене Блиновской продлили домашний арест
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#Белгородская область#Происшествия#Налог#Арест имущества#Налогоплательщик#Белгород#Александра Склярова
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