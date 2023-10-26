Турчак: В РФ увеличатся расходы на профессиональное обучение и переподготовку кадров

Posted Вчера, 17:04
Published Вчера, 17:04
Modified Вчера, 17:05
Updated Вчера, 17:05
По информации, озвученной секретарем генерального совета партии Андреем Турчаком в ходе собрания фракции «Единая Россия» при участии главы Министерства финансов Антона Силуанова, трехлетний бюджет является достаточно сбалансированным, а запланированные мероприятия народной программы имеют в нем конкретную строчку.
Как сообщает rostovgazeta.ru, министр финансов, в свою очередь, отметил, что в число ключевых направлений сформированного бюджета входят вклад в победу и обеспечение оборонной и технологической безопасности Российской Федерации, а также выполнение социальных обязательств и развитие отечественной экономики в рамках задач, поставленных главой государства в послании и в решениях народной программы.
Посредством индексации МРОТ на 18,5% в стране удастся обеспечить рост зарплат почти 5 миллионов граждан и повышение зарплат бюджетников в целом. На уровень инфляции проиндексируют пособия, пенсионные выплаты и материнский капитал. Также с 2024 года ежегодно будет производиться индексация пособия по безработице. Кроме того, в бюджете заложено финансирование программы долгосрочного ухода за пенсионерами и инвалидами. Ранее программа действовала лишь в 30 регионах, но со следующего года она будет запущена по всей стране.
В России также вырастут расходы на госбезопасность — они достигнут 10,8 триллиона рублей. Средства будут направлены на обеспечение обороноспособности страны и закупки для нужд армии и военнослужащих на передовой. Предусмотрено и финансирование технологического развития России, включая повышенные расходы на станкостроение, превышающие 120 миллиардов рублей. Кроме того, свыше триллиона рублей ежегодно будут направлять на модернизацию дорожного хозяйства.
Согласно инициативе «Единой России» в стране продолжат действовать программы развития инфраструктуры коммунальной сферы и расселения граждан из аварийного жилья. Решены задачи по поддержке регионов. Общий объем трансфертов в поддержку субъектов Федерации достигнет 3,2 миллиарда рублей.
Андрей Турчак рассказал, что предложенные ко второму чтению поправки разделены на блоки: развитие села и поддержка аграрного сектора, стимулирование промышленной отрасли и обеспечение технологической независимости, поддержка научно-образовательной сферы и социальная поддержка. Об этом сообщает сайт ER.RU.
В конце собрания Турчак обратился со словами благодарности к председателю российского правительства и вице-премьерам, а также к главам министерств, с которыми партия вела сотрудничество при работе над проектом бюджета и поправками к нему.