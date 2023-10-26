Турчак: В РФ увеличатся расходы на профессиональное обучение и переподготовку кадров

Посредством индексации МРОТ на 18,5% в стране удастся обеспечить рост зарплат почти 5 миллионов граждан и повышение зарплат бюджетников в целом. На уровень инфляции проиндексируют пособия, пенсионные выплаты и материнский капитал. Также с 2024 года ежегодно будет производиться индексация пособия по безработице. Кроме того, в бюджете заложено финансирование программы долгосрочного ухода за пенсионерами и инвалидами. Ранее программа действовала лишь в 30 регионах, но со следующего года она будет запущена по всей стране.