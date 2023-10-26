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Published Вчера, 17:04

Modified Вчера, 17:05

Updated Вчера, 17:05

Турчак: В РФ увеличатся расходы на профессиональное обучение и переподготовку кадров

Турчак: В РФ увеличатся расходы на профессиональное обучение и переподготовку кадров

26 октября 2023, 17:04
Фото: ER.RU
Для реализации народной программы «Единой России» в проекте трехлетнего бюджета предусмотрено 7,7 триллиона рублей. 26 октября депутаты фракции поддержали соответствующую инициативу в первом чтении.

По информации, озвученной секретарем генерального совета партии Андреем Турчаком в ходе собрания фракции «Единая Россия» при участии главы Министерства финансов Антона Силуанова, трехлетний бюджет является достаточно сбалансированным, а запланированные мероприятия народной программы имеют в нем конкретную строчку.

Как сообщает rostovgazeta.ru, министр финансов, в свою очередь, отметил, что в число ключевых направлений сформированного бюджета входят вклад в победу и обеспечение оборонной и технологической безопасности Российской Федерации, а также выполнение социальных обязательств и развитие отечественной экономики в рамках задач, поставленных главой государства в послании и в решениях народной программы.

Посредством индексации МРОТ на 18,5% в стране удастся обеспечить рост зарплат почти 5 миллионов граждан и повышение зарплат бюджетников в целом. На уровень инфляции проиндексируют пособия, пенсионные выплаты и материнский капитал. Также с 2024 года ежегодно будет производиться индексация пособия по безработице. Кроме того, в бюджете заложено финансирование программы долгосрочного ухода за пенсионерами и инвалидами. Ранее программа действовала лишь в 30 регионах, но со следующего года она будет запущена по всей стране.

В России также вырастут расходы на госбезопасность — они достигнут 10,8 триллиона рублей. Средства будут направлены на обеспечение обороноспособности страны и закупки для нужд армии и военнослужащих на передовой. Предусмотрено и финансирование технологического развития России, включая повышенные расходы на станкостроение, превышающие 120 миллиардов рублей. Кроме того, свыше триллиона рублей ежегодно будут направлять на модернизацию дорожного хозяйства.

Согласно инициативе «Единой России» в стране продолжат действовать программы развития инфраструктуры коммунальной сферы и расселения граждан из аварийного жилья. Решены задачи по поддержке регионов. Общий объем трансфертов в поддержку субъектов Федерации достигнет 3,2 миллиарда рублей.

Андрей Турчак рассказал, что предложенные ко второму чтению поправки разделены на блоки: развитие села и поддержка аграрного сектора, стимулирование промышленной отрасли и обеспечение технологической независимости, поддержка научно-образовательной сферы и социальная поддержка. Об этом сообщает сайт ER.RU.

В конце собрания Турчак обратился со словами благодарности к председателю российского правительства и вице-премьерам, а также к главам министерств, с которыми партия вела сотрудничество при работе над проектом бюджета и поправками к нему.

#Общество
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