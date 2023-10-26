Старые конструкции, новая оплата: катки Белгорода готовят к зиме

Впервые каток площадью 2000 квадратов появился в центре Белгорода в 2021 году. Он был в четыре раза больше предыдущего и в первый же сезон принял десятки тысяч белгородцев. Одновременно на площадке могли кататься 120 человек. Но в прошлом году его решили не устанавливать, а сама конструкция в разобранном виде хранилась на базе Белгорблагоустройства. Это и было первой точкой, куда мы отправились, чтобы посмотреть, как идёт подготовка к монтажу катка в этом году.