Старые конструкции, новая оплата: катки Белгорода готовят к зиме

Posted Вчера, 06:10
Published Вчера, 06:10
Modified Вчера, 06:10
Updated Вчера, 06:10
В этом году в Белгороде будут работать три сезонных катка: на Соборной площади, ледовые дорожки в парке Ленина и Есенинский каток. Мы побывали с рейдом на двух из них, посмотрели, какие работы там проводят сейчас, и узнали, что в планах у организаторов.
Впервые каток площадью 2000 квадратов появился в центре Белгорода в 2021 году. Он был в четыре раза больше предыдущего и в первый же сезон принял десятки тысяч белгородцев. Одновременно на площадке могли кататься 120 человек. Но в прошлом году его решили не устанавливать, а сама конструкция в разобранном виде хранилась на базе Белгорблагоустройства. Это и было первой точкой, куда мы отправились, чтобы посмотреть, как идёт подготовка к монтажу катка в этом году.
Хранение на производственных складах Белгорблагоустройства, по словам гендиректора Управления, позволило систематизировать все элементы конструкции. В ангаре, где мы побывали, они подписаны, отсортированы, и сейчас их уже выгружают для того, чтобы отвезти на Соборную площадь.
«Склады все холодные, но, в основном, сухие, что позволило сохранить в хорошем состоянии все элементы».
Евгений Жигалов, генеральный директор МБУ «Управление Белгорблагоустройство»
При этом некоторые детали всё же будут ремонтировать, но нас заверили, что каток будет в том же виде стоять на прежнем месте — всё, как два года назад. Для монтажа и демонтажа конструкций привлекут подрядную организацию, и на объекте, в зависимости от вида работ, будут трудиться от 30 до 100 человек. На все работы потратят 29,6 млн рублей.
Сейчас на катке только начали прокладывать нижние конструкции. Напомним, сезон планируют открыть 15 декабря.
В прошлом году Есенинский каток возобновил свою работу после почти десятилетнего перерыва. Каток раньше использовали только в зимний период при благоприятной погоде — заливку осуществляли при минусовой температуре, без специального охлаждения. В прошлом году сюда приобрели холодильную установку, подключили электричество, и каток стал работать независимо от погоды — даже при +10 градусах.
В этом году ремонтируют и красят металлические конструкции, обновляют покрытие, а также установят новые визуальные элементы и мотивирующие билборды.
Всего в пункте проката Есенинского катка 100 пар коньков, в этом году приобретут ещё одну сотню. Сюда по-прежнему можно прийти со своими коньками и даже заточить их на специальном приборе. Также в планах руководства — закупить маленьких «помощников» для детей — фигурки в форме зверушек, с которыми они смогут безопасно кататься по льду.
На Есенинский каток в этом году ушло 2,5 млн рублей. Здесь одновременно могут кататься 100 человек. В отличие от ледяных дорожек в Центральном парке им. Ленина, на этом катке другая технология покрытия, которая не позволяет летом преобразовывать его в роллердром. Сезон планируют открыть примерно в то же время, что и на Соборной площади.
Если ранее речь шла о том, чтобы платить только за прокат коньков для катания, то теперь на Есенинском катке и, возможно, на Соборной площади, нужно будет платить за вход на каток. Ранее такая система действовала только для ледяных дорожек в парке Ленина. Заместитель мэра по социальной политике и образованию объяснил это тем, что такая система «не для прибыли, а для организации работы катков».
«Когда мы работали в первый год на Соборной площади, был очень большой ажиотаж. Не очень сознательные граждане бронировали половину мест на сеансе, но потом не приходили. Место забронировано, возле катка стоят желающие попасть на сеанс, а у нас светится „занято“. Поэтому символическая оплата 50 рублей будет стимулировать тех, кто бронирует, всё-таки приходить на сеанс».
Сергей Андреев, заместитель мэра Белгорода по социальной политике и образованию
Что касается ледовых дорожек в парке Ленина, то заммэра пояснил, что там большого объёма работ по подготовке к зиме не требуется, поскольку каток всесезонный и на нём проводится техническое обслуживание. А мы в свою очередь напомним, что сейчас в Центральном парке эта территория входит в строительную зону, где выполняется реконструкция. О том, как она проходит, мы писали здесь.