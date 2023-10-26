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Posted Вчера, 17:45

Published Вчера, 17:45

Modified Вчера, 17:47

Updated Вчера, 17:47

Стала известна дата открытия Центра художественной гимнастики в Белгороде

Стала известна дата открытия Центра художественной гимнастики в Белгороде

26 октября 2023, 17:45
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Новый Центр вместит семь оснащённых по самым современным требованиям залов. Подробнее рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, Центр художественной гимнастики спортивной акробатики и прыжков на батуте «Сирень» откроется 1 ноября.

Два года назад, когда проводил встречу с представителями региональных спортивных федераций по поводу строительства большого и многофункционального Центра, многие не верили, что мы это сделаем и выражали недоверие со словами, что слышали подобные обещания последние 15 лет.
Вячеслав Гладков
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

При строительстве объекта учли пожелания специалистов от всех видов спорта, которые будут здесь представлены. Всего в Центре будет семь залов — два основных и пять тренировочных. Там же оборудовали гостиницу, которая рассчитана на 60 человек.

Считаю, что мы приняли удачное решение и на областные средства построили крутой спортивный объект с комплексной эксплуатацией, открытие которого так ждут и юные спортсмены, и их родители.
Вячеслав Гладков
Открытие центра гимнастики в Белгороде перенесли на ноябрь
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