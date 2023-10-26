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Posted Вчера, 17:32

Published Вчера, 17:32

Modified Вчера, 17:34

Updated Вчера, 17:34

«Спуск в никуда»: Белгородцы пожаловались на пандусы в подземках в центре города

«Спуск в никуда»: Белгородцы пожаловались на пандусы в подземках в центре города

26 октября 2023, 17:32
Фото: 1MI
Речь идёт о подземных переходах на «Родине» и «Стадионе». На жалобу отреагировал глава региона Вячеслав Гладков.

Во время прямого эфира к губернатору обратилась Екатерина. Её вопрос касался пандусов.

Идёт ремонт переходов на «Родине» и «Стадионе». А пандусы так и будут спуском в никуда? Там невозможно спуститься и подняться не только инвалиду, но и с детской коляской.
Екатерина

Гладков отметил, что работами занимаются городские власти, а по докладу мэра Валентина Демидова, там будут и подъёмники, которые позволят более комфортно подниматься и спускаться.

С проектом лично не знакомился, доверяю Валентину Валентиновичу, надеюсь, что качество будет хорошее. Но некоторое время назад делал замечание по качеству укладки плитки.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее вокруг перехода на «Родине» разгорелся скандал: местные жители заметили, что строители укладывают там жёлтую и синюю плитку. После вмешательства чиновников напольное покрытие обещали переложить.

Почему подземный переход на «Родине» в Белгороде откроется на два месяца позже?
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#Белгородцы#Пандусы#Новости Белгорода#Детская коляска#Белгород#Кристина Семенчук#Центр города#Подземка
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