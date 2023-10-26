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Posted Вчера, 13:40

Published Вчера, 13:40

Modified Вчера, 13:56

Updated Вчера, 13:56

Сотрудникам «Почты России» повысят зарплату на 22%

Сотрудникам «Почты России» повысят зарплату на 22%

26 октября 2023, 13:40
Фото: 1MI
Зарплата сотрудников основного производства в компании «Почта России» будет увеличена на 22%, сообщил гендиректор Михаил Волков. Повышение коснется 115 тысяч работников.

В первой половине года текучка кадров в компании составила 20%, что ниже среднего показателя. Для подготовки к высокому сезону, «Почта России» приняла решение о повышении заработной платы. На данный момент в компании открыто около 6000-7000 вакансий, пишет 56orb.ru.

Михаил Волков отметил, что не хватает основного персонала — сотрудников отделений, логистических центров и водителей. У компании много работы, ее услуги очень востребованы, поэтому требуются дополнительные сотрудники. Кстати, с мая вернулось более 4000 работников, которые ранее ушли в другие компании.

Кроме того, «Почта России» вкладывает средства в развитие инфраструктуры. В прошлом году было отремонтировано около 1,2 тысячи почтовых отделений в сельской местности. В этом году планируется выполнить еще больше работ.

Михаил Волков отметил, что ремонт не ограничивается только покраской и побелкой, некоторые почтовые отделения по уровню комфорта и оснащенности превосходят городские отделения. Большая часть инфраструктуры компании расположена в удаленных уголках, где «Почта России» является единственным оператором.

«Почта России» стационарно обслуживает 26 000 населенных пунктов, а во все остальные приходит или приезжает, что требует значительных затрат. Гендиректор отметил, что компания всегда ставит целью оказывать услуги каждому гражданину в любой ситуации.

В то же время Михаил Волков подчеркнул, что «Почта России» работает без бюджетного финансирования, полностью самоокупаясь.

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