Сотрудникам «Почты России» повысят зарплату на 22%

Posted Вчера, 13:40
Published Вчера, 13:40
Modified Вчера, 13:56
Updated Вчера, 13:56
В первой половине года текучка кадров в компании составила 20%, что ниже среднего показателя. Для подготовки к высокому сезону, «Почта России» приняла решение о повышении заработной платы. На данный момент в компании открыто около 6000-7000 вакансий, пишет 56orb.ru.
Михаил Волков отметил, что не хватает основного персонала — сотрудников отделений, логистических центров и водителей. У компании много работы, ее услуги очень востребованы, поэтому требуются дополнительные сотрудники. Кстати, с мая вернулось более 4000 работников, которые ранее ушли в другие компании.
Кроме того, «Почта России» вкладывает средства в развитие инфраструктуры. В прошлом году было отремонтировано около 1,2 тысячи почтовых отделений в сельской местности. В этом году планируется выполнить еще больше работ.
Михаил Волков отметил, что ремонт не ограничивается только покраской и побелкой, некоторые почтовые отделения по уровню комфорта и оснащенности превосходят городские отделения. Большая часть инфраструктуры компании расположена в удаленных уголках, где «Почта России» является единственным оператором.
«Почта России» стационарно обслуживает 26 000 населенных пунктов, а во все остальные приходит или приезжает, что требует значительных затрат. Гендиректор отметил, что компания всегда ставит целью оказывать услуги каждому гражданину в любой ситуации.
В то же время Михаил Волков подчеркнул, что «Почта России» работает без бюджетного финансирования, полностью самоокупаясь.