Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 13:58

Published Вчера, 13:58

Modified Вчера, 14:00

Updated Вчера, 14:00

Система «вход/выход» появится на ещё одном маршруте Белгородской агломерации

Система «вход/выход» появится на ещё одном маршруте Белгородской агломерации

26 октября 2023, 13:58
Фото: 1MI
К системе подключат маршрут №146А «„Сити Молл“ — микрорайон „Черёмушки“ — микрорайон „Зарубино“». Изменения вступят в силу с завтрашнего дня, 27 октября, сообщили в региональном минтрансе.

Система «вход/выход» заработает на ещё одном маршруте Белгородской агломерации. Дважды прикладывать карту придётся пассажирам автобуса №146А «„Сити Молл“ — микрорайон „Черёмушки“ — микрорайон „Зарубино“».

Изменения системы оплаты в автобусе изменится с завтрашнего дня, 27 октября. Добавим, что обслуживает маршрут ООО «Автомиг».

На днях к системе «вход/выход» подключили ещё один автобус. В пригородном маршруте № 116 «Энергомаш — Ближнее» изменилась система оплаты проезда.

Добавим, что сейчас дважды приходится прикладывать карту в автобусах № 101, 101А, 102, 102А, 102Г, 103, 103Н, 104, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 116, 117, 117Т, 123, 123А, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 139, 147, 154, 172, 202, 223, 223А, 223И, 229, 234, 237 и 238.

Ещё один автобус Белгорода подключился к системе двойного прикладывания карты
Узнать подробнее
Читайте также:
В белгородских автобусах ещё одного маршрута заработала система «вход/выход»К системе оплаты «вход/выход» подключат ещё один пригородный белгородский маршрутСистема «вход/выход» заработает в ещё одном белгородском автобусе
#Белгородская область#Минтранс#Автобусы#Белгород#Наталья Корявых#Вход-выход#Система оплаты
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 13:47
«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды
Сегодня, 15:00
Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных
Сегодня, 11:20
В небе над Белгородом было громко
Сегодня, 14:27
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
Сегодня, 06:46
«Другая деятельность» ВС РФ: громкий взрыв над Белгородом не связан с работой ПВО
Сегодня, 14:40