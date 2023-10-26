Система «вход/выход» появится на ещё одном маршруте Белгородской агломерации

Posted Вчера, 13:58
Published Вчера, 13:58
Modified Вчера, 14:00
Updated Вчера, 14:00
Система «вход/выход» заработает на ещё одном маршруте Белгородской агломерации. Дважды прикладывать карту придётся пассажирам автобуса №146А «„Сити Молл“ — микрорайон „Черёмушки“ — микрорайон „Зарубино“».
Изменения системы оплаты в автобусе изменится с завтрашнего дня, 27 октября. Добавим, что обслуживает маршрут ООО «Автомиг».
На днях к системе «вход/выход» подключили ещё один автобус. В пригородном маршруте № 116 «Энергомаш — Ближнее» изменилась система оплаты проезда.
Добавим, что сейчас дважды приходится прикладывать карту в автобусах № 101, 101А, 102, 102А, 102Г, 103, 103Н, 104, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 116, 117, 117Т, 123, 123А, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 139, 147, 154, 172, 202, 223, 223А, 223И, 229, 234, 237 и 238.