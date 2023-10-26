Приют для животных в Белгороде сможет принять больше собак

Posted Вчера, 16:04
Published Вчера, 16:04
Modified Вчера, 16:06
Updated Вчера, 16:06
По информации городских властей, на ул. Коммунальной, 22 в Белгороде увеличили мощности участка по содержанию безнадзорных животных. В приюте построили 46 новых вольеров для размещения 92 животных. До обновления на площадке был 91 вольер для 145 собак.
Основание для вольеров сделали бетонное. Также оборудовали водоотводные каналы и установили деревянные будки.
Здесь планируют оборудовать площадку для выгула собак площадью 2000 «квадратов» на пять секций и закупить игровой инвентарь. Работы проведут до конца месяца.
Напомним, ранее Белгорблагоустройство заключило контракт на 2,2 млн рублей на изготовление и монтаж вольеров в приюте для содержания безнадзорных собак на ул. Коммунальная, 22. Работы выполнила фирма «Гарант» из Белгорода.