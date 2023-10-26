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Posted Вчера, 16:04

Published Вчера, 16:04

Modified Вчера, 16:06

Updated Вчера, 16:06

Приют для животных в Белгороде сможет принять больше собак

Приют для животных в Белгороде сможет принять больше собак

26 октября 2023, 16:04
Фото: Мэрия Белгорода
Об этом сообщили в мэрии областного центра. В приюте построили 46 новых вольеров.

По информации городских властей, на ул. Коммунальной, 22 в Белгороде увеличили мощности участка по содержанию безнадзорных животных. В приюте построили 46 новых вольеров для размещения 92 животных. До обновления на площадке был 91 вольер для 145 собак.

Основание для вольеров сделали бетонное. Также оборудовали водоотводные каналы и установили деревянные будки.

Фото: Мэрия Белгорода

Здесь планируют оборудовать площадку для выгула собак площадью 2000 «квадратов» на пять секций и закупить игровой инвентарь. Работы проведут до конца месяца.

Напомним, ранее Белгорблагоустройство заключило контракт на 2,2 млн рублей на изготовление и монтаж вольеров в приюте для содержания безнадзорных собак на ул. Коммунальная, 22. Работы выполнила фирма «Гарант» из Белгорода.

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#Животные#Новости Белгорода#Мэрия#Контракт#Собаки#Белгород#Кристина Семенчук#Безнадзорные животные#Площадка для выгула
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