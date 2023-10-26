Перечень возможностей мини-приложения «Госуслуги» в соцсети «ВКонтакте» увеличился

Андрей Цепелев, замгендиректора АНО «Диалог Регионы», рассказал, что развитие госпабликов в отрасли здравоохранения является одной из основных задач на пути к достижению прозрачности и пациентоцентричности данной сферы. Официальные паблики медицинских учреждений, которые стали каналом взаимодействия населения с учреждениями системы здравоохранения, дают возможность узнавать новости и получать ответы на вопросы. Помимо этого, они являются площадкой для внедрения актуальных сервисов, в числе которых и мини-приложение «Запись к врачу». С помощью данного приложения пациенты максимально быстро и просто получают талон на прием, при этом сотрудникам больниц и поликлиник не приходится вручную оформлять записи, что способствует экономии рабочего времени. Сервис оказался востребованным, при этом его популярность постоянно растет. На данный момент услугой воспользовались более 14 тысяч жителей России.