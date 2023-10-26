Перечень возможностей мини-приложения «Госуслуги» в соцсети «ВКонтакте» увеличился

Posted Вчера, 19:48
Published Вчера, 19:48
Modified Вчера, 19:48
Updated Вчера, 19:48
Соответствующий виджет уже установлен в 66,47% официальных сообществ лечебных учреждений, что соответствует 2975 страницам в социальной сети.
Среди субъектов Федерации по количеству госпабликов в соцсети «ВКонтакте», в которых появилась новая функция, лидируют: Краснодарский край со 157 официальными пабликами медорганизаций, Санкт-Петербург со 125 сообществами и Нижегородская область со 107 пабликами. В 15 российских регионах мини-приложение установлено на официальных страницах всех медицинских учреждений, осуществляющих прием пациентов. Об этом пишет 56orb.ru.
За внедрение сервиса на уровне субъектов отвечает «Диалог» — координатор проекта по развитию госпабликов и головная организация центров управления регионами.
Андрей Цепелев, замгендиректора АНО «Диалог Регионы», рассказал, что развитие госпабликов в отрасли здравоохранения является одной из основных задач на пути к достижению прозрачности и пациентоцентричности данной сферы. Официальные паблики медицинских учреждений, которые стали каналом взаимодействия населения с учреждениями системы здравоохранения, дают возможность узнавать новости и получать ответы на вопросы. Помимо этого, они являются площадкой для внедрения актуальных сервисов, в числе которых и мини-приложение «Запись к врачу». С помощью данного приложения пациенты максимально быстро и просто получают талон на прием, при этом сотрудникам больниц и поликлиник не приходится вручную оформлять записи, что способствует экономии рабочего времени. Сервис оказался востребованным, при этом его популярность постоянно растет. На данный момент услугой воспользовались более 14 тысяч жителей России.
Для получения доступа к новой опции на мобильном устройстве следует перейти в официальный паблик медучреждения, ведущего прием, а затем кликнуть на виджет «Запись к врачу» и пройти авторизацию.
Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов сообщил о множестве актуальных обновлений, внедряемых в социальную сеть и популярных среди ее аудитории. Постоянно модернизируется платформа VK Mini Apps, где представители бизнеса и социальные организации могут открыть собственный сервис, удобный людям.
Как сообщалось ранее, мини-приложение от «Госуслуг» в соцсети «ВКонтакте» для записи детей в кружки и секции уже устанавливают официальные страницы школ и детских садов.