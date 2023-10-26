Падай — не хочу: колодец в центре Белгорода открыт с конца августа

Posted Вчера, 04:01
Published Вчера, 04:01
Modified Вчера, 04:01
Updated Вчера, 04:01
В комментариях главы региона обращение оставила местная жительница. Белгородка сообщила, что по Гражданскому проспекту, 23 с августа лежит разбитая плитка, а колодец находится в открытом состоянии. «Мой брат поранил там ногу. Прошу исправить, чтобы никто туда не провалился», — написала женщина.
О проблеме женщина сообщала мэру Валентину Демидову ещё 31 августа. Тогда чиновник пообещал разобраться в ситуации, но на 25 октября никаких изменений не произошло.
Тогда жительница решила написать губернатору, где ей ответили сотрудники городской администрации. Они заявили, что уже направили обращение о приведении колодца в надлежащее состояние в Белоблводоканал. Там же ответил и гендиректор водоканала Александр Николаев: он пообещал восстановить колодец уже в ближайшее время.
Напомним, что это не первый случай бездействия чиновников. Другая жительница жаловалась на провалившееся в августе асфальтовое покрытие велодорожки на улице 5 Августа. Тогда велодорожку пообещали восстановить до 23 октября.