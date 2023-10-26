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Posted Вчера, 04:01

Published Вчера, 04:01

Modified Вчера, 04:01

Updated Вчера, 04:01

Разбитая плитка

Падай — не хочу: колодец в центре Белгорода открыт с конца августа

26 октября 2023, 04:01
Фото: личная страница губернатора Белгородской области
Разбитая плитка

В центре Белгорода с конца августа не могут отремонтировать разбитую плитку

О разбитой плитке и открытом колодце в центре Белгорода местная жительница сообщила ещё в августе, но с тех пор никакого продвижения не произошло. Тогда она вновь решила узнать про сроки, но обратилась уже к губернатору области.

В комментариях главы региона обращение оставила местная жительница. Белгородка сообщила, что по Гражданскому проспекту, 23 с августа лежит разбитая плитка, а колодец находится в открытом состоянии. «Мой брат поранил там ногу. Прошу исправить, чтобы никто туда не провалился», — написала женщина.

О проблеме женщина сообщала мэру Валентину Демидову ещё 31 августа. Тогда чиновник пообещал разобраться в ситуации, но на 25 октября никаких изменений не произошло.

Тогда жительница решила написать губернатору, где ей ответили сотрудники городской администрации. Они заявили, что уже направили обращение о приведении колодца в надлежащее состояние в Белоблводоканал. Там же ответил и гендиректор водоканала Александр Николаев: он пообещал восстановить колодец уже в ближайшее время.

Напомним, что это не первый случай бездействия чиновников. Другая жительница жаловалась на провалившееся в августе асфальтовое покрытие велодорожки на улице 5 Августа. Тогда велодорожку пообещали восстановить до 23 октября.

Разбитая плиткаРазбитая плитка
Обращение белгородки к мэруОбращение белгородки к мэру
Ответ администрацииОтвет администрации
Ответ гендиректораОтвет гендиректора
Разбитая плитка
Фото: личная страница губернатора Белгородской области
«Безобразная работа»: в Белгороде никак не отремонтируют «провальную велодорожку»
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#Новости Белгорода#Плитка#Белгород#Александр Николаев#Колодец#Александра Склярова
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