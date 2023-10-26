Падай — не хочу: колодец в центре Белгорода открыт с конца августа

В центре Белгорода с конца августа не могут отремонтировать разбитую плитку

О разбитой плитке и открытом колодце в центре Белгорода местная жительница сообщила ещё в августе, но с тех пор никакого продвижения не произошло. Тогда она вновь решила узнать про сроки, но обратилась уже к губернатору области.