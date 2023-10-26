Одна из лучших риелторов в Белгороде раскрыла секреты успеха

Posted Вчера, 11:11
Published Вчера, 11:11
Modified Вчера, 11:16
Updated Вчера, 11:16
Как ей удалось пройти путь от продавца пирожков и книг до звания одного из лучших риелторов — в материале Бел.Ру.
Анастасия Соловьёва по образованию бухгалтер. Но сейчас она уже два с половиной года работает в центре недвижимости и ипотеки «Этажи» в г. Белгород. За такой короткий срок ей удалость войти в «десятку» лучших риелторов по всей сети. Это более 20 000 экспертов в России, Беларуси, Казахстане, Турции, ОАЭ, Узбекистане, Северном Кипре, Таиланде, Армении, Кыргызстане и Азербайджане. Секреты успеха Анастасии и её принципы по достижению целей — в нашем интервью.
— Расскажите о себе, почему вы решили прийти в сферу недвижимости?
— Я никогда не брезговала никакой работой. Продавала пирожки и книги. Было время, когда я открыла своё ИП с 2000 руб. в кармане для точки по продаже мороженого в парке. Это был первый серьёзный опыт. Потом вышла замуж за военного. Супруг работал в Грайвороне, поэтому пришлось туда переехать. Там я устроилась в салон сотовой связи. Карьерный рост не заставил себя долго ждать. Я курировала торговые точки, которые находятся в Белгородской, Курской, Орловской и Липецкой областях. Но меня всегда очень сильно возмущал денежный «потолок», то есть я не могла заработать больше, даже несмотря на приложенные усилия.
Поэтому я понимала, что мне нужно искать работу, где я смогу зарабатывать больше. Я счастлива, что выбрала сферу недвижимости. Она мне приносит достойный доход, позволяет жить красиво не только мне, но и моим родным.
— Почему вы выбрали компанию «Этажи»?
— Я была подписана на одного из местных блогеров-риелторов, которая работает в компании «Этажи». Наблюдая за её успехами, я решила тоже попробовать себя. В агентство я пришла замотивированной и стремилась к высоким результатам.
Компанию «Этажи» я выбрала из-за статуса. Она занимает лидирующее место в России и входит в пятёрку лучших в мире. Организация большая, а это значит, что она даст хорошее обучение, обеспечит конкуренцию и участие в различных конкурсах. К примеру, недавно в Сочи проходил слёт топ-риелторов, а это может себе позволить не каждая фирма. Если развивается компания, значит, расту и я. Поэтому я — с «Этажами».
— Расскажите, как складывался ваш путь к успеху?
— Начинала я с нулевых результатов, полностью будучи новичком в сфере недвижимости. Изучала информацию, где-то самостоятельно, что-то давало агентство. По характеру я спортсмен. Всегда занимала лидирующие позиции в различных направлениях деятельности, начиная от учёбы, заканчивая работой. Я стремилась добиться успехов в сфере недвижимости. Она мне очень близка, поскольку полностью совпадает с моим ритмом жизни и темпераментом. Поэтому с самого начала мне всё давалось достаточно легко.
— Можете вспомнить сложности, которые встречались на первых порах?
— Придя в «Этажи», я взяла курс на долгосрочную отдачу. Помните фразу: «Сначала ты работаешь на зачётку, а потом она на тебя». Вот когда я работала на зачётку, а именно начала вести соцсети, мне было очень тяжело и морально, и финансово. Пока коллеги занимались «холодными» звонками и выходили на первые разовые сделки, я снимала рилсы и сторис в парке рядом с офисом. У меня тогда не было ни клиентов, ни денег, но была уверенность, что скоро всё изменится.
— А какая цель была у вас?
— Изначально цель была пробить тот «потолок», который я зарабатывала ранее. Это были первые 100 тысяч, 200 тысяч, 400 тысяч и т. д. Недавно достигла свой первый максимальный доход — 1 млн рублей в месяц. Считаю, что это отличный результат, но его можно превысить с помощью делегирования. Поэтому я собираюсь построить свою команду в федеральном агентстве. Клиентов много, а рабочий день длится всего 12 часов.
— Помните ли вы свою первую сделку? Какие эмоции при этом испытывали?
— Помню, кто ж её не помнит?! Самое главное в ней то, что клиент об этом не знал, а эмоции были, как и у всех новичков: «Вау», «Класс», а потом возник вопрос: «Где найти мне следующего клиента?». Я называю этот период кризисом первой сделки. Его нужно пережить и не паниковать.
— Думали ли вы когда-нибудь в юности, что сейчас окажитесь именно в этой точке: будучи одним из лучших агентов по недвижимости или раньше вы видели для себя другой путь?
— Я знала, что обязательно буду тем человеком, который заслуживает уважения и признания. Видела себя в роли предпринимателя. Так и получилось. Работа риелтора — это, отчасти, личный бизнес, но в рамках огромной федеральной компании, которая выступает опорой в моей работе.
— В Белгороде очень много риэлторов, как быть конкурентным? Где искать клиентов и как с ними работать?
— Конкуренция есть. Я вижу, как работают другие риелторы. Есть те, которые занимают лидирующие позиции. Но мне кажется, что сейчас гораздо большая конкуренция в построении личного бренда. Убеждена, что человеку нужен человек. Клиент не смотрит на то, сколько я совершила сделок или сколько заработала денег. Он смотрит на то, насколько я популярна, какая у меня репутация, на отзывы и какие мои жизненные принципы.
Свой личный бренд я создавала сама. Считаю, что никто не сможет выстроить его лучше, чем ты сам. Это была моя самостоятельная и очень кропотливая работа.
— Насколько возможно совмещать график работы риелтором, когда нужно постоянно оставаться на связи и быть вовлечённым в процесс, и личную жизнь, семью, хобби?
— Риелтору, который совершает до 10 сделок в месяц, легко совмещать все сферы жизни. У меня 20–30 сделок и совмещать я могу сейчас только восьмичасовой сон. Не буду скромничать, но я выкладываюсь на все 100% как эмоционально, так и физически. Семью вижу перед сном, хобби — на стопе. Но я обожаю свою работу и воспринимаю её как свой образ жизни. Это в первую очередь мой осознанный выбор, поэтому близкие относятся к этому с пониманием.
А ещё у меня есть план, как увеличить свои масштабы и при этом освободить себя для своей семьи и для развлечений в виде хобби. Самое главное, что я никогда не жалею о своих переработанных часах.
— В чём кайф для вас в профессии специалиста по недвижимости?
— В этой профессии объединились все мои страсти: люди, признание, успех, красивая жизнь, деньги. Я испытываю кайф в каждой минуте своей работы. И я не лукавлю! Даже в сложных ситуациях я получаю удовольствие, ведь я, решая ребус, всегда найду выход.
— Расскажите о своих планах на ближайшее будущее.
— Планы на будущее грандиозные! В первую очередь я ставлю себе цель побить свой рекорд по доходу. Но для этого я буду учиться делегировать обязанности. А ещё в следующем году я планирую быть не седьмой в рейтинге лучших, а выше. Из материального, я хочу инвестировать в объекты недвижимости и акции, чтобы был пассивный доход в случае ухода в декрет.
— Как вы считаете, что выбрать начинающему специалисту по недвижимости — большую компанию или частную практику?
— Большим ты можешь стать только среди больших, а богатым — среди богатых. Но никак не наоборот. Всегда придерживаюсь этих самых простых принципов.
— Сегодня команда «Этажи» для вас — это…?
— Мой фундамент и команда единомышленников. Менеджер, юристы, ипотечные брокеры, банковские партнёры — именно благодаря им моя работа профессиональна, функциональна и быстра.
— Какой совет вы можете дать тем, кто только начинает свой профессиональный путь, но уже имеет определённые трудности и препятствия?
— Самое главное — ставить цель. Если что-то не получается, есть менеджеры, которые всегда открыты и помогут. Второй совет — развивать личный бренд через различные каналы. Как бы банально это ни звучало, но без трудностей не бывает успеха. Всегда говорю, чтобы поспешно об этой профессии не делали вывод. За два-три месяца вряд ли можно понять, твоя ли она или нет. Я в свои первые шесть месяцев раз 20 «чуть ручки не сложила», ведь это самый сложный период адаптации. Я изначально дала себе срок — полгода работаю и только потом решаю, оставаться или нет. Как видите, я тут, не ушла, а продолжаю работать и бить рекорды. Кстати, ко мне каждый день подходят коллеги-новички, и каждый день я им помогаю. Ещё ни один человек не остался без моей поддержки и без совета. Поэтому дерзайте, и всё обязательно получится!