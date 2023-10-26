Одна из лучших риелторов в Белгороде раскрыла секреты успеха

— Самое главное — ставить цель. Если что-то не получается, есть менеджеры, которые всегда открыты и помогут. Второй совет — развивать личный бренд через различные каналы. Как бы банально это ни звучало, но без трудностей не бывает успеха. Всегда говорю, чтобы поспешно об этой профессии не делали вывод. За два-три месяца вряд ли можно понять, твоя ли она или нет. Я в свои первые шесть месяцев раз 20 «чуть ручки не сложила», ведь это самый сложный период адаптации. Я изначально дала себе срок — полгода работаю и только потом решаю, оставаться или нет. Как видите, я тут, не ушла, а продолжаю работать и бить рекорды. Кстати, ко мне каждый день подходят коллеги-новички, и каждый день я им помогаю. Ещё ни один человек не остался без моей поддержки и без совета. Поэтому дерзайте, и всё обязательно получится!