Новые цифровые инструменты ведения кадрового делопроизводства

В портфеле партнерских решений БФТ-Холдинга, в состав которого входит белгородская ИТ-компания БФТ, представлена система кадрового электронного документооборота (КЭДО) HRlink. Среди её последних обновлений — модернизация модуля заявлений, в частности, заявлений на отпуск. Модуль позволяет минимизировать нагрузку на специалистов кадровых служб в отпускной сезон. Например, настроить подачу заявлений на отпуск строго за определенное количество дней, чтобы исключить несвоевременную подачу документов. Кроме того, сотрудники компании теперь могут самостоятельно отслеживать в HRlink количество оставшихся дней отпуска. Это позволит повысить оперативность получения нужной информации и избавит кадровую службу от необходимости тратить время на обработку типовых запросов.