Незрячий певец из Луганска ведет канал на YouTube и пытается сделать мир добрее

Posted 26 октября, 12:12
Published 26 октября, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Родился Михаил в Луганске. С юных лет он задается философскими вопросами и серьезно задумывается о том, что останется после него. Инвалидами браться стали еще в детстве из-за врачебной ошибки.
— Мы родились семимесячные. В больнице по неосторожности разбили форточку и мы заболели, простудились. Долго лежали, выздоравливали, а врачи торопились с плановой прививкой. И пока мы до конца не выздоровели, нам ее сделали. Мама говорит, смотрю у детей глаза закатились. Врачи ее успокаивали, говорили, что все будет хорошо, все пройдет это младенческое, временное. Они пытались себя обезопасить, свою несостоятельность, — рассказывает Михаил.
В результате оба брата остались незрячими.
В детстве, когда им было по 4 года, было заложено первое «творческое зерно». Толчком стала пластинка группы «Песняры». Маленькие тогда еще, Михаил и Валентин слушали песню «Комсомольский билет» и плакали. Братья ходили в музыкальную школу и осваивали баян, но, став старше, решили играть на гитаре.
Примерно лет в 18, молодые люди стали заниматься боевыми искусствами.
— Считаю, что творчество нужно стимулировать физической культурой. В нашем случае это были занятия боевыми искусствами. Как-то раз даже выступали на фестивале боевых искусств, — рассказывает Михаил.
Чтобы профессионально заниматься музыкой, братья Золотухины окончили высшее учебное заведение по классу классической гитары и музыкальной педагогики. Они считают себя уникальными, так как делают работу, которую должны выполнять большие коллективы — работы над созданием песен, аранжировкой, записью композиций.
За всю свою карьеру братья стали лауреатами в более чем десятке международных конкурсов в разных стилях и жанрах. Все награды они получили наравне со зрячими музыкантами. Участники проекта #безграничные_донбасс принимали участие в федеральных проектах на «Первом канале», «Ля минор», «Звезда». Также про них написаны десятки газетных статей.
За выдающиеся достижения в сфере культуры и искусства, а также общественную деятельность, дуэт был удостоен такими государственными наградами, как «Золотой аист», почетный знак Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, от имени Главы ЛНР Леонида Пасечника знак «За усердие» II степени.
Кроме оффлайн выступлений браться занимаются развитием собственного канала на YouTube. Последние 2,5 года они активно занимаются его развитием. В роликах можно увидеть исполнение песен Мистерии, рок-кавера на любимых исполнителей — «Ария, Кипелов, Чёрный кофе, Пикник, Алиса» и так далее.
— Самое главное, друзья, то, что не убило, сделало нас сильнее. Пусть вас ничто не останавливает. Идите вперед, не бойтесь совершать ошибки, учитесь на них. Идите к своей цели, достигайте ее, созидайте этот мир, совершайте добрые поступки, и любой добрый поступок вам вернется сторицей.
Главной целью Михаил называет привнести красоту в этот мир и сделать его добрее.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.