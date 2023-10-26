Незрячий певец из Луганска ведет канал на YouTube и пытается сделать мир добрее

— Мы родились семимесячные. В больнице по неосторожности разбили форточку и мы заболели, простудились. Долго лежали, выздоравливали, а врачи торопились с плановой прививкой. И пока мы до конца не выздоровели, нам ее сделали. Мама говорит, смотрю у детей глаза закатились. Врачи ее успокаивали, говорили, что все будет хорошо, все пройдет это младенческое, временное. Они пытались себя обезопасить, свою несостоятельность, — рассказывает Михаил.