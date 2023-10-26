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Posted Вчера, 03:13

Published Вчера, 03:13

Modified Вчера, 03:15

Updated Вчера, 03:15

"Гостинный двор", Белгород

Не княжий, но тоже двор: очередной торговый центр в Белгороде выставили на продажу

26 октября 2023, 03:13
Фото: Яндекс.Карты
"Гостинный двор", Белгород

В Белгороде продают «Гостиный двор 2»

Речь идёт о продаже ТЦ «Гостиный двор 2» на ул. 50-летия Белгородской области. Цена — 99 миллионов рублей.

Продавец пишет: торговый центр находится в центральной части города, на перекрёстке пешеходных улиц Народного Бульвара и 50-летия Белгородской области. Рядом с ним располагаются Центральная ярмарка и другие торговые центры, что создаёт высокий уровень проходимости.

Здание — двухэтажное и имеет цокольный этаж. Предлагается продажа как поэтажно, так и в целом. Каждый этаж имеет площадь 300 м².

В объявлении указано о готовности рассмотреть предложения покупателя и обсудить индивидуальные условия продажи. Также возможен онлайн-показ центра.

В начале октября жительница Белгорода задала вопрос о сроках завершения строительства надземного перехода и торгового центра, которые расположены напротив Центрального рынка. По информации из мэрии, здание и переход уже построены, однако в настоящее время они находятся в консервации. Когда объекты будут открыты для посещения, пока неизвестно.

Гостинный двор, БелгорродГостинный двор, Белгоррод
Гостинный двор, Белгоррод
Фото: Авито
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#Город#Общество#Продажа#Торговый центр#Торговые центры#Белгород#Татьяна Лукащева#Белгородский бизнес#Западный район
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