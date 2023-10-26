Не княжий, но тоже двор: очередной торговый центр в Белгороде выставили на продажу

Posted Вчера, 03:13
Published Вчера, 03:13
Modified Вчера, 03:15
Updated Вчера, 03:15
Продавец пишет: торговый центр находится в центральной части города, на перекрёстке пешеходных улиц Народного Бульвара и 50-летия Белгородской области. Рядом с ним располагаются Центральная ярмарка и другие торговые центры, что создаёт высокий уровень проходимости.
Здание — двухэтажное и имеет цокольный этаж. Предлагается продажа как поэтажно, так и в целом. Каждый этаж имеет площадь 300 м².
В объявлении указано о готовности рассмотреть предложения покупателя и обсудить индивидуальные условия продажи. Также возможен онлайн-показ центра.
В начале октября жительница Белгорода задала вопрос о сроках завершения строительства надземного перехода и торгового центра, которые расположены напротив Центрального рынка. По информации из мэрии, здание и переход уже построены, однако в настоящее время они находятся в консервации. Когда объекты будут открыты для посещения, пока неизвестно.