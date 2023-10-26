Не княжий, но тоже двор: очередной торговый центр в Белгороде выставили на продажу

В начале октября жительница Белгорода задала вопрос о сроках завершения строительства надземного перехода и торгового центра, которые расположены напротив Центрального рынка. По информации из мэрии, здание и переход уже построены, однако в настоящее время они находятся в консервации. Когда объекты будут открыты для посещения, пока неизвестно.