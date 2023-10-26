На закупку модульных вагон-домов для спортшколы в Белгороде потратят 28,5 млн рублей

Posted Вчера, 05:23
Published Вчера, 05:23
Modified Вчера, 05:23
Updated Вчера, 05:23
Спортивная школа олимпийского резерва №4 в Белгороде закупает мобильные дома на 28 млн 561 тыс. рублей. Заказчик требует поставку и установку модульных вагон-домов с наполнением. Их требуется подключить к сетям водоснабжения, устроить систему водоотведения и благоустроить прилегающую территорию.
Согласно контракту, подрядчик должен сделать четыре таких дома. Они будут располагаться по адресу: Белгород, урочище Массив, квартал 107, участок №1. Установить модульные вагон-дома исполнитель должен в течение 96 дней, но не позднее 31 марта 2024 года. Гарантийный срок составляет пять лет.
Ширина здания должна быть не менее 3,44 м, а длина — не меньше 11 м. Дом должен стоять на 16 винтовых сваях. Также требуется установить окна, двери, сделать утеплённую кровлю, провести электричество, сделать тёплый пол, крыльцо, стеклянный навес над входом, кондиционеры, санузел, поставить кровати и другую мебель.
Заявки подаются с 26 октября до 3 ноября включительно. Подрядчика определят 8 ноября.