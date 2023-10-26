На закупку модульных вагон-домов для спортшколы в Белгороде потратят 28,5 млн рублей

Ширина здания должна быть не менее 3,44 м, а длина — не меньше 11 м. Дом должен стоять на 16 винтовых сваях. Также требуется установить окна, двери, сделать утеплённую кровлю, провести электричество, сделать тёплый пол, крыльцо, стеклянный навес над входом, кондиционеры, санузел, поставить кровати и другую мебель.