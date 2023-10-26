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Posted Вчера, 05:23

Published Вчера, 05:23

Modified Вчера, 05:23

Updated Вчера, 05:23

фото сгенерировано нейросетью

На закупку модульных вагон-домов для спортшколы в Белгороде потратят 28,5 млн рублей

26 октября 2023, 05:23
Фото: Kandinsky 2.2
фото сгенерировано нейросетью

В Белгороде в спортшколе появятся мобильные дома

Спортшкола олимпийского резерва №4 заказала поставку и установку вагон-домов. Заказчик требует установить в них систему водоснабжения и водоотведения, а прилегающую территорию благоустроить. Лот появился на сайте госзакупок.

Спортивная школа олимпийского резерва №4 в Белгороде закупает мобильные дома на 28 млн 561 тыс. рублей. Заказчик требует поставку и установку модульных вагон-домов с наполнением. Их требуется подключить к сетям водоснабжения, устроить систему водоотведения и благоустроить прилегающую территорию.

Согласно контракту, подрядчик должен сделать четыре таких дома. Они будут располагаться по адресу: Белгород, урочище Массив, квартал 107, участок №1. Установить модульные вагон-дома исполнитель должен в течение 96 дней, но не позднее 31 марта 2024 года. Гарантийный срок составляет пять лет.

Ширина здания должна быть не менее 3,44 м, а длина — не меньше 11 м. Дом должен стоять на 16 винтовых сваях. Также требуется установить окна, двери, сделать утеплённую кровлю, провести электричество, сделать тёплый пол, крыльцо, стеклянный навес над входом, кондиционеры, санузел, поставить кровати и другую мебель.

Заявки подаются с 26 октября до 3 ноября включительно. Подрядчика определят 8 ноября.

модульные вагон-домамодульные вагон-дома
модульные вагон-домамодульные вагон-дома
модульные вагон-дома
Фото: сайт госзакупок
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#Белгородская область#Спорт#Госзакупки#Белгород#Наталья Корявых#Вагон-дома
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