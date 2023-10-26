На съезд совета ВФМ-2024 в Москву приехали делегаты из более чем 90 стран мира

Posted Вчера, 14:59
Published Вчера, 14:59
Modified Вчера, 14:59
Updated Вчера, 14:59
На этот съезд прибыло 120 представителей из более чем 90 стран. Об этом сообщает 56orb.ru.
Первый день мероприятия начался с приветственного обращения первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председателя организационного комитета ВФМ-2024 Сергея Кириенко. В своей речи он поделился информацией о региональной программе для участников из-за границы и о международном сотрудничестве, связанном с Всемирным фестивалем молодежи. Кириенко отметил, что на участие в фестивале поступило более 160 тысяч заявок из 180 стран и более 400 молодежных организаций из разных уголков мира присоединились к его подготовке.
Он подчеркнул важную роль, которую играют 70 национальных подготовительных комитетов в формировании программы фестиваля. Сергей Кириенко выразил уверенность в том, что совместными усилиями участники могут сделать этот фестиваль незабываемым для каждого, где каждый найдет новых друзей и сможет обсудить решения в рамках своих интересов.
В ходе съезда иностранные делегаты будут участвовать в обсуждениях программы ВФМ-2024, обмениваться лучшими практиками подготовки фестиваля в своих странах и обсуждать перспективы сотрудничества после его завершения. Съезд завершится разработкой итоговой резолюции международного совета Всемирного фестиваля молодежи.
Кроме того, представители международного совета ВФМ-2024 будут одними из первых посетителей международной выставки-форума «Россия», где они смогут ознакомиться с главными достижениями науки, промышленности, культуры и традиций всех регионов России.