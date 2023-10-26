На съезд совета ВФМ-2024 в Москву приехали делегаты из более чем 90 стран мира

Первый день мероприятия начался с приветственного обращения первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председателя организационного комитета ВФМ-2024 Сергея Кириенко. В своей речи он поделился информацией о региональной программе для участников из-за границы и о международном сотрудничестве, связанном с Всемирным фестивалем молодежи. Кириенко отметил, что на участие в фестивале поступило более 160 тысяч заявок из 180 стран и более 400 молодежных организаций из разных уголков мира присоединились к его подготовке.