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Published Вчера, 14:59

Modified Вчера, 14:59

Updated Вчера, 14:59

На съезд совета ВФМ-2024 в Москву приехали делегаты из более чем 90 стран мира

На съезд совета ВФМ-2024 в Москву приехали делегаты из более чем 90 стран мира

26 октября 2023, 14:59
Фото: 1MI
С 26 по 28 октября в Москве проходит съезд международного совета Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), который собрал глав национальных подготовительных комитетов, амбассадоров ВФМ-2024 и руководителей молодежных и детских организаций из различных стран.

На этот съезд прибыло 120 представителей из более чем 90 стран. Об этом сообщает 56orb.ru.

Первый день мероприятия начался с приветственного обращения первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председателя организационного комитета ВФМ-2024 Сергея Кириенко. В своей речи он поделился информацией о региональной программе для участников из-за границы и о международном сотрудничестве, связанном с Всемирным фестивалем молодежи. Кириенко отметил, что на участие в фестивале поступило более 160 тысяч заявок из 180 стран и более 400 молодежных организаций из разных уголков мира присоединились к его подготовке.

Он подчеркнул важную роль, которую играют 70 национальных подготовительных комитетов в формировании программы фестиваля. Сергей Кириенко выразил уверенность в том, что совместными усилиями участники могут сделать этот фестиваль незабываемым для каждого, где каждый найдет новых друзей и сможет обсудить решения в рамках своих интересов.

В ходе съезда иностранные делегаты будут участвовать в обсуждениях программы ВФМ-2024, обмениваться лучшими практиками подготовки фестиваля в своих странах и обсуждать перспективы сотрудничества после его завершения. Съезд завершится разработкой итоговой резолюции международного совета Всемирного фестиваля молодежи.

Кроме того, представители международного совета ВФМ-2024 будут одними из первых посетителей международной выставки-форума «Россия», где они смогут ознакомиться с главными достижениями науки, промышленности, культуры и традиций всех регионов России.

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