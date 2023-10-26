На благоустройство набережной Везёлки в Белгороде направят ещё 59 млн рублей

Posted Вчера, 02:53
Published Вчера, 02:53
Modified Вчера, 02:55
Updated Вчера, 02:55
Как отметила заместитель руководителя комитета финансов и бюджетных отношений администрации города Светлана Рулёва, общий объём доходов бюджета на 2023 год составит 17 млрд рублей.
Расходная часть бюджета в текущем году увеличится на 994 млн рублей. Дополнительные доходы направят на благоустройство набережной реки Везёлка и работы по укреплению берегов в размере 59 млн рублей, приобретение средств малой механизации — 50 млн рублей, реализацию проектов по ландшафтному обустройству и озеленению функциональных зон отдыха, развлечений и досуга — 72,5 млн рублей.
Порядка 97 млн рублей уйдёт на покрытие дефицита фонда оплаты труда муниципальных учреждений, ещё 8 млн рублей (доля софинансирования к областным субсидиям) — на охрану общественного порядка, а 4 млн рублей — на выполнение работ по приведению пешеходных переходов рядом с образовательными организациями к новым нацстандартам.
Более 5 млн рублей направят на материалы для зимнего содержания города, а на ремонт кровли и потолка бассейна в СШОР №3 уйдёт 2 млн рублей.