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В Белгороде утвердили изменения в городской бюджет

На благоустройство набережной Везёлки в Белгороде направят ещё 59 млн рублей

26 октября 2023, 02:53
Фото: 1MI

В Белгороде утвердили изменения в городской бюджет

Депутаты горсовета внесли изменения в бюджет городского округа на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Расходы увеличатся на 994 млн рублей.

Как отметила заместитель руководителя комитета финансов и бюджетных отношений администрации города Светлана Рулёва, общий объём доходов бюджета на 2023 год составит 17 млрд рублей.

Расходная часть бюджета в текущем году увеличится на 994 млн рублей. Дополнительные доходы направят на благоустройство набережной реки Везёлка и работы по укреплению берегов в размере 59 млн рублей, приобретение средств малой механизации — 50 млн рублей, реализацию проектов по ландшафтному обустройству и озеленению функциональных зон отдыха, развлечений и досуга — 72,5 млн рублей.

Порядка 97 млн рублей уйдёт на покрытие дефицита фонда оплаты труда муниципальных учреждений, ещё 8 млн рублей (доля софинансирования к областным субсидиям) — на охрану общественного порядка, а 4 млн рублей — на выполнение работ по приведению пешеходных переходов рядом с образовательными организациями к новым нацстандартам.

Более 5 млн рублей направят на материалы для зимнего содержания города, а на ремонт кровли и потолка бассейна в СШОР №3 уйдёт 2 млн рублей.

В полиции сообщили подробности происшествия на Везёлке в Белгороде
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