На благоустройство набережной Везёлки в Белгороде направят ещё 59 млн рублей

Расходная часть бюджета в текущем году увеличится на 994 млн рублей. Дополнительные доходы направят на благоустройство набережной реки Везёлка и работы по укреплению берегов в размере 59 млн рублей, приобретение средств малой механизации — 50 млн рублей, реализацию проектов по ландшафтному обустройству и озеленению функциональных зон отдыха, развлечений и досуга — 72,5 млн рублей.